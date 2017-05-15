کارگاه آموزشی «معارف نماز و مهدویت» در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی «معارف نماز و مهدویت در بستر مسجد طراز اسلامی» که ویژه ائمه جماعات و مبلغین شیعه و سنی به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حضور اقشار مختلف در جامعه روحانیون باید در تمام زمینه ها اطلاعات به روزی داشته باشند.

حجت‌الاسلام سایری افزود: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم همه ما مکلف به حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری هستیم چرا که روحانیون در این امر وظایف مهمی دارند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه پیامبر (ص) می‌فرمایند بیچاره کسی است که آخرت و دنیای خود را بفروشد، افزود: در بحث انتخابات از روحانیون انتظار می‌رود به بیان ملاک‌ها، معیارها و شاخصه‌های انتخاب اصلح بپردازند.

سایری افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی از چالش‌ها و بحران‌های کشور بهتر از هر شخص دیگری آگاه هستند و تمامی معیارها و شاخص‌های انتخاب درست را بیان کرده‌اند.

وی با بیان اینکه روحانیون در حماسه حضور مردم در انتخابات نقش موثری دارند، تصریح کرد: ما روحانیون همواره باید مردم را به حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی تشویق کنیم تا مردم با انتخاب اصلح خود حماسه دیگری خلق کنند.