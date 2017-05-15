به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه در پنجمین همایش بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن و همچنین افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران میان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت برای اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه به ازای هر پوند کیلومتر حمل بار از طریق ریل، ۱.۳ سنت از محل صرفه جویی سوخت به راه آهن اختصاص می یابد که بر اساس این تفاهم نامه مابه التفاوت سال های گذشته به شرکت راه آهن پرداخت خواهد شد. شرکت راه آهن این درآمد را به ساخت واگن تولید داخل اختصاص خواهد داد.

پیش از امضای این تفاهمنامه، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی سخنانی با بیان اینکه راه آهن امروزه صرفا یک وسیله حمل و نقل نیست گفت: راه آهن در حوزه شهرسازی، حمل نقل بار مسافر، صنعت، سیاست داخلی و خارجی، توریست، بازرگانی و... نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه طراحی شهری ایران خودرو محور است، افزود: نیاز داریم تا یکبار دیگر زندگی مدرن ایران را از نظر شهرسازی ریل پایه مورد بازبینی قرار دهیم. این نوع شهرسازی می تواند مشکلات ما را در بخش حاشیه نشینی و نابسامانی سکونت گاه ها برطرف کند.

وی ادامه داد آیا امکانپذیر نبود در ۱۰ سال گذشته راه آهن خوام به هرات و از آنجا به مزار شریف افغانستان و سپس به چین متصل می شد؟ آیا امکان اتصال ریلی قزوین به رشت و سپس به آستارا و از آنجا به جمهوری آذربایجان یا اتصال راه آهن تبریز به ترکیه یا همچنین راه آن جنوب غرب به عراق آمکان پذیر نبود؟

عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر دو خط ارتباطی ریلی با ترکمنستان برقرار شده افزود: می توانیم با سایر همسایگان نیز چند خط ریلی داشته باشیم. مفهوم ترانزیت بار با قرار گرفتن در شبکه آسیایی ریل معنا می یابد.

آخوندی حجم جابجایی مسافر میان تهران و حومه را روزانه یک میلیون نفر دانست و گفت: باید سهم ریل از این جابجایی به ۵۰ درصد برسد. یعنی روزانه بین ۵۰۰ هزار مسافر از طریق قطار جابجا شوند.

وزیر راه و شهرسازی ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل در برنامه ششم توسعه را یادآور شد و ادامه داد ایستگاه های راه آهن باید به مرکز توسعه شهری منتقل شوند همچنین با مکانیزم های پیش بینی شده در این صندوق توسعه زیربناهای ریلی باید به حدی توسعه یابد که هر ایرانی با فاصله زمانی کوتاهی به ریل دسترسی داشته باشد. بر همین اساس نظام شهرسازی ریل پایه و شرکت های لیزینگ ریلی را طراحی کرده ایم.