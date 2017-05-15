دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۲۱۴ کیلوگرم تریاک در ایرانشهر

سرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر گفت: به دنبال پایش دقیق اطلاعاتی باندهای توزیع کننده مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی، از قصد سوداگران مرگ برای انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از محور سرباز - ایرانشهر و سپس به شهرستان های همجوار مطلع شدند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و انجام اقدامات تخصصی و فنی و با استفاده از اشراف اطلاعاتی به محور موردنظر اعزام که پس از چندین ساعت گشت زنی به یک دستگاه خودرو سایپا مشکوک شدند و پس از تحت نظر قرار دادن، خودروی مورد نظر را متوقف کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی دقیق از این خودرو ۲۱۴ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود کشف و یک سوداگر مرگ نیز در این زمینه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان از برنامه ویژه پلیس در برخورد با سوداگران مرگ خبر داد و خاطر نشان کرد: امروز دیگر هیچ نقطه و مکانی برای قاچاقچیان امن نبوده و پلیس قاطعانه به دنبال شناسایی و انهدام باندهای مواد مخدر است.