مرکز جامع اتیسم در گیلان راه اندازی می شود

داوود قیصر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی خانه امید اتیسم ایران در مرکز اظهار کرد: طی هفته های گذشته خانه امید اتیسم ایران در تهران افتتاح شد و قرار است تا این مراکز در استان ها نیز راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه مرکز جامع اتیسم در استان ها به زودی در استان اصفهان کلنگ زنی می شود، افزود: تلاش شده تا ضمن فراهم آوردن زمینه های لازم، دومین مرکز جامع اتیسم در استان های کشور را در استان گیلان ایجاد کنیم.

رئیس انجمن اتیسم گیلان ادامه داد: برای احداث این مرکز زمینی به مساحت هزار و ۲۴ متر مربع از سوی بهزیستی استان در اختیار انجمن اتیسم گیلان قرار گرفته است.

قیصر نژاد با اشاره به هزینه های لازم برای احداث مرکز جامع اتیسم در گیلان گفت: بر اساس رایزنی های انجام شده، هزینه ای بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای احداث این مرکز از سوی شورای فعلی شهر رشت در نظر گرفته شده که امیدواریم محقق شود.

وی کمک خیران برای راه اندازی این مرکز را ضروری دانست و تصریح کرد: بدون شک راه اندازی مرکز جامع اتیسم نیازمند توجه ویژه خیران در این حوزه است که امیدواریم با نگاه ویژه به این موضوع، هرچه سریعتر شاهد راه اندازی این مرکز ضروری در استان گیلان باشیم.

رئیس انجمن اتیسم گیلان در ادامه سخنان خود به رشد چشمگیر اختلال طیف اتیسم در دنیا و کشور به ویژه در مناطق شمالی ایران اشاره کرد و گفت: هرچنددلیل مشخصی برای تراکم بالای کودکان اتیسم در استان های شمالی وجود ندارد اما، سرعت پیش رونده گسترش این اختلال در مناطق شمالی کشور، ضرورت راه اندازی مرکز جامع اتیسم در استان گیلان را بیش از پیش مشخص می کند.

بر اساس آمارهای جهانی، نسبت تعداد کودکان مبتلا به اختلال اتیسم در دنیا یک به ۶۰ کودک است و در این بین از هر پنج کودک، چهار نفر پسر هستند.