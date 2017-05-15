به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری پیش از ظهر امروز در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان قرچک که با حضور مسئولین کمیته های ستاد انتخابات شهرستان و حسین عباسی بخشدار مرکزی در محل فرمانداری تشکیل شد، با تاکید بر این که کمیته های ستاد انتخابات باید وظایف خود را با هماهنگی به انجام رسانند، اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات ایجاد شده است و بر همکاری کلیه مسئولین کمیته ها در ایام منتهی به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید داریم.

جعفری گفت: بحث انتخابات در همه کشورها وجود دارد که در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شکل‌گیری انقلاب، یکی از مظاهر حکومت به انتخابات برمی‌گردد؛ یعنی سرنوشت کشور به دستان خود مردم محقق می شود.



رییس ستاد انتخابات شهرستان قرچک اظهارداشت: مهم‌ترین بحث در برگزاری انتخابات رصد تخلفات است که نقش کمیته حراست و حقوقی و اعضای هیئت های اجرایی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: در رابطه با تجمع متقاضیان مسکن باب الحوائج و اعتراضشان به عدم تحویل به موقع واحدها اشاره کرد و گفت: ضروری است در ایام پیش رو این گونه موارد به نحوی که در امور مرتبط با انتخابات تداخل ایجاد نکند به خوبی مدیریت شود تا موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم نسازد.

جعفری در پایان بر اجرای مواردی همچون ادامه روند آموزش کاربران رایانه اصلی و ذخیره به منظور آشنایی با کارکرد صندوق های اخذ رأی الکترونیکی، برگزاری جلسات توجیهی تخصصی نمایندگان فرماندار و آموزش نحوه نگارش صورتجلسه نهایی شعب، برنامه ریزی بمنظور برگزاری جلسه توجیهی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی شعب و هماهنگی چند خودرو ون بمنظور توزیع صندوقهای اخذ رأی الکترونیکی در شعب اخذ رأی تاکید کرد.

