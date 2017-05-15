احتمال کاهش تعرفه حمل ونقل ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بار کشور باید به ریل منتقل شود، گفت: برای دستیابی به این هدف اقدامات بزرگی در بخش زیرساخت انجام شده است که نمونه آن سیر صعودی انتقال بار از جاده به ریل در طول سال های گذشته است.

وی سیاست راه آهن را کاهش تعرفه حمل و نقل ریلی در بخش مسافر ذکر و اظهار کرد: برنامه داریم تا این تعرفه در سال های آینده به صفر رسیده و درآمد راه آهن از طریق جابجایی بار جبران شود.

محمدزاده اجرای قانون معافیت شرکت های حمل و نقل ریلی از مالیات و ارزش افزوده را به عنوان یکی از مصوبات برنامه ششم یادآور شد و افزود: براساس برنامه ششم سرمایه گذاری در ریل مانند سرمایه گذاری در مناطق محروم محاسبه می شود که شامل مشوق ها و معافیت های فراوانی خواهد بود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی که از سال ۹۳ تا ۹۵، ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی به راه آهن اختصاص یافت که معادل ۱۰ سال پیش از آن است. همچنین طول سال های گذشته یک درصد از درآمد فروش نفت و گاز نیز به شرکت راه آهن تخصیص یافت.

وی یکی دیگر از مصوبات برنامه ششم توسعه را ایجاد شرکت راه آهن حومه ای دانست و ادامه داد: راه آهن حومه ای صرفه جویی فراوانی در مصرف سوخت دارد به طوری که هر یک نفر کیلومتر که از قطار حومه ای استفاده کند معادل ۷۲ سی سی صرفه جویی در مصرف بنزین است که توسعه آن صرفه جویی فروانی در مصرف سوخت در پی خواهد داشت.

محمدزاده در پایان برخی از برنامه های شرکت راه آهن را امضای قرارداد خرید و ساخت ۶۰۰۰ واگن باری با استفاده از منابع مالی فاینانس خارجی، برقی کردن راه آهن تهران – مشهد و گرمسار - اینچه برون، بهره برداری از خطوط راه آهن تهران – کرج، بهره برداری از خطوط راه آهن قزوین –زنجان، خط دوم باری بافق - اصفهان در دست اقدام خواهد داشت.

در پایان اظهارات محمدزاده، قرارداد ساخت واگن میان شرکت راه آهن و با دو شرکت واگن سازی داخلی به صورت ویدیو کنفرانس به امضا رسید.