نگاه فرايند محور عامل اصلي كسب رتبه برتر نمايشگاه قرآن توسط وزارت علوم / راه اندازي دبيرخانه حمايت از پايان نامه هاي قرآني

محسن اسلامي - مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: انتخاب وزارت علوم به عنوان رتبه نخست بخش دانشگاهي نمايشگاه قرآن نتيجه بررسي هاي هيأت نظارتي است كه جميع غرفه ها را در اين نمايشگاه بررسي كرده است.

وي در خصوص فضاي غرفه وزارت علوم در بخش دانشگاهي نمايشگاه قرآن گفت: غرفه وزارت علوم با همراهي دانشجويان و كارشناسان وزارت علوم اداره شد و به طور مشخص حضور دانشجويان در غرفه وزارت علوم قابل لمس بود. رتبه هاي اول و دوم قرائت كشور، فعالان كانون قرآن و عترت دانشگاه تهران و ساير فعالان قرآني دانشگاه ها در غرفه داري مشاركت كردند بنابراين هيأت نظارت نمايشگاه حضور اين برگزيدگان در غرفه وزارت علوم را درتصميم گيري هاي خود لحاظ كردند.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم با تأكيد بر فضاي دانشجويي غرفه اين وزارتخانه در كنار فضاي قرآني آن خاطر نشان كرد: هديه هاي قرآني ويژه اي به دانشجوياني كه از غرفه وزارت علوم در نمايشگاه قرآن بازديد مي كردند در صورت ارائه كارت دانشجويي تقديم مي شد كه كمتر غرفه اي در بخش دانشگاهي نمايشگاه قرآن مشاهده مي شد.

اسلامي در خصوص فعاليت هاي وزارت علوم در حوزه قرآني گفت: به كليه دانشگاه هايي كه دانشكده علوم قرآني دارند سفارش هايي صورت گرفت تا يك پايان نامه قرآني از ميان پايان نامه هاي موجودشان را معرفي كنند تا دفاع پايان نامه هاي معرفي شده در محل نمايشگاه قرآن صورت گيرد. 3 دانشگاه به اين طرح پاسخ مثبت دادند و پايان نامه هاي خود را براي دفاع در محل نمايشگاه معرفي كردند.

وي از راه اندازي دبيرخانه حمايت از پايان نامه هاي قرآني خبر داد و اظهار داشت: بالغ بر 300 پايان نامه به دبيرخانه ارسال شده است كه وزارت علوم از برترين هاي اين پايان نامه ها در كليه مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري حمايت مي كند.

اسلامي از اعزام فعالان قرآني به خارج از كشور جهت ارائه استعدادهاي قرآني كشور اشاره كرد و گفت: در ايام ماه مبارك رمضان 5 دانشجوي برتر قرآني را به تركيه، يك نفر را به آفريقاي جنوبي و يك قاري برتر را به پاريس اعزام كرديم.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم از انتشار نشريه اي تحت عنوان "الف لام ميم" خبر داد و اظهار داشت: ماهنامه "الف لام ميم" توسط تيمي متشكل از اساتيد و دانشجويان توسط اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم منتشر خواهد شد.