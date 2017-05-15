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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

فرمانده انتظامی نیمروز خبر داد:

توقیف محموله ۲۵ تنی برنج قاچاق در نیمروز

توقیف محموله ۲۵ تنی برنج قاچاق در نیمروز

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان نیمروز از کشف ۲۵ تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از یک تریلر کشنده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن آشیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با وارد کنندگان کالا های قاچاق ماموران ایست و بازرسی «سفیدآبه» حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک وخودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودور ۲۵ تن برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را کشف و در این رابطه یک نفر قاچاقچی دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

فرمانده انتظامی نیمروز خاطر نشان کرد: قاچاق کالا خسارت جبران نا پذیری به بدنه اقتصاد کشور می زند و موجبات رکود و بیکاری جوانان را فراهم می کند و نیروی انتظامی با تمام توان با این پدیده شوم مبارزه خواهد کرد.

کد مطلب 3979234

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