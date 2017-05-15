اعلام زمان و محل برگزاری مسابقات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زمانبندی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مشخص و نمایندگان ایران دور رفت طی روزهای اول و دوم خردادماه و دور برگشت نیز طی روزهای هشتم و نهم خرداد ماه به مصاف حریفان خود می روند.

اعلام برنامه زمانبندی کامل نمایندگان ایران به شرح زیر است:

دور رفت

دوشنبه اول خرداد

استقلال – العین امارات؛ ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه آزادی

سه شنبه دوم خرداد

استقلال خوزستان – الهلال عربستان؛ ساعت ۲۰:۳۰ – مجموعه ورزشی سیب مسقط

پرسپولیس – لخویا قطر؛ ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه آزادی

دور برگشت

دوشنبه ۸ خرداد

العین امارات – استقلال تهران؛ ساعت ۲۲:۳۰ – ورزشگاه هزاع بن زاید العین

سه شنبه ۹ خرداد

الهلال عربستان – استقلال خوزستان؛ ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه

لخویا قطر – پرسپولیس؛ ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه