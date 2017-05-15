اعلام زمان و محل برگزاری مسابقات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زمانبندی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مشخص و نمایندگان ایران دور رفت طی روزهای اول و دوم خردادماه و دور برگشت نیز طی روزهای هشتم و نهم خرداد ماه به مصاف حریفان خود می روند.
اعلام برنامه زمانبندی کامل نمایندگان ایران به شرح زیر است:
دور رفت
دوشنبه اول خرداد
استقلال – العین امارات؛ ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه آزادی
سه شنبه دوم خرداد
استقلال خوزستان – الهلال عربستان؛ ساعت ۲۰:۳۰ – مجموعه ورزشی سیب مسقط
پرسپولیس – لخویا قطر؛ ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه آزادی
دور برگشت
دوشنبه ۸ خرداد
العین امارات – استقلال تهران؛ ساعت ۲۲:۳۰ – ورزشگاه هزاع بن زاید العین
سه شنبه ۹ خرداد
الهلال عربستان – استقلال خوزستان؛ ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه
لخویا قطر – پرسپولیس؛ ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه
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