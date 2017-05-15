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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

بازی‌های برگشت ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود؛

اعلام زمان و محل برگزاری مسابقات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

اعلام زمان و محل برگزاری مسابقات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان و محل برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زمانبندی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مشخص و نمایندگان ایران دور رفت طی روزهای اول و دوم خردادماه و دور برگشت نیز طی روزهای هشتم و نهم خرداد ماه به مصاف حریفان خود می روند.

اعلام برنامه زمانبندی کامل نمایندگان ایران به شرح زیر است:

دور رفت

دوشنبه اول خرداد
استقلال – العین امارات؛ ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه آزادی

سه شنبه دوم خرداد
استقلال خوزستان – الهلال عربستان؛ ساعت ۲۰:۳۰ –  مجموعه ورزشی سیب مسقط
پرسپولیس – لخویا قطر؛ ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه آزادی

دور برگشت

دوشنبه ۸ خرداد
العین امارات – استقلال تهران؛ ساعت ۲۲:۳۰ – ورزشگاه هزاع بن زاید العین

سه شنبه ۹ خرداد
الهلال عربستان – استقلال خوزستان؛ ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه
لخویا قطر – پرسپولیس؛ ساعت ۲۳:۳۰ – ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه

کد مطلب 3979238

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