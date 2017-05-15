بارش های رگباری همراه با رعد وبرق و تندباد در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در پی تداوم حضور جریان های گرم و مرطوب در سطح استان سیستان و بلوچستان و بررسی تصاویر ماهواره ای، از امروز شاهد رشد ابر در سطح استان بویژه در نیمه شمالی استان خواهیم بود که منجر به بارش های رگباری همراه با رعد وبرق و تندبادهای موقتی در نیمه شمالی استان، نواحی شرقی و برخی ارتفاعات جنوبی استان می شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به ماهیت ناپایداری های بهاری احتمال خسارت ناشی از تندباد موقتی، جاری شدن سریع روان آب و رعد و برق در این مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: از فردا با کاهش ناپایداری ها شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود.

وی گفت: همچنین در این مدت دریای عمان به ویژه در نواحی شرقی مواج است.