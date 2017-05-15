علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات این اداره در راستای جمع آوری و ساماندهی متکدیان در کرمانشاه گفت: براساس بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری وظیفه دارد که نسبت به جلوگیری و جمع آوری و واداشتن متکدیان به کار و اشتغال اقدام کند.

وی افزود: علاوه بر این بر اساس مصوبه هیئت وزیران در شورای عالی اداری مورخ ۱۵ اردیبهشت ۷۸، تعدادی از ادارات مرتبط با این امر چون بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری و... وظیفه دارند نسبت به پدیده تکدی گری- که در اکثر شهرهای ایران است- وظیفه دارند و وظیفه هر کدامشان به صورت شفاف مشخص شده است.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: اما متاسفانه هم اکنون تنها اداره هایی که از صفر تا ۱۰۰ با این قشر سر و کار دارند، شهرداری، اجرائیات، انتظامی و بهزیستی است اما سایر دستگاه ها خیلی ورود نمی‌کنند.

گلایه از دانشگاه علوم پزشکی برای عدم درمان متکدیان در مراکز درمانی دانشگاه

وی با گلایه از دانشگاه علوم پزشکی در خصوص ساماندهی متکدیان و وظایف دانشگاه در این زمینه گفت: گاهی اوقات که ما این افراد را- که اغلب کنار خیابان هستند و کسی را ندارند از آنها حمایت کند- برای درمان به مراکز درمانی می بریم، مراکز درمانی از آنها کارت ملی و مدارک شناسایی و هویتی می خواهد در صورتی که این افراد فاقد هریک از موارد هستند.

ناصری تصریح کرد: زمانی که برای این افراد مشکل درمانی پیش بیاید ما باید طبق مصوبه فوق آنها را به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ببریم، اما این آقایان کارت ملی، مشخصات و حتی هزینه درمان اینها را از ما می‌خواهند در صورتی که این موضوع مصوب شده است که اینها به صورت رایگان باید توسط مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه درمان شوند. کسی که کنار خیابان بخوابد که چیزی به لحاظ مدارک هویتی و شناسایی ندارد.

اردوگاه چشمه سفید ظرفیت نگهداری ۱۷۰ نفر را دارد

وی در خصوص تعداد متکدیانی که در اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه نگهداری می شوند، گفت: براساس ضوابطی که برای ما مشخص کرده اند، قبلا ظرفیت اردوگاه چشمه سفید حدود ۵۰ نفر بود اما با احداث ساختمان جدید، هم اکنون ظرفیت آن به ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر رسیده است، اما برخی مواقع بیشتر از این تعداد نیز بنا به مصلحت مقامات قضایی نگهداری می‌شوند.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه افزود: در این اردوگاه خانم ها و آقایان به تفکیک نگهداری می‌شوند. البته هم اکنون در کنار متکدیان معتادان متجاهر نیز در این اردوگاه حضور دارند و نگهداری می شوند.

وی تصریح کرد: حدود ۲ تا ۳ درصد متکدیان سطح شهر تنها به تکدی گری مشغول هستند و اکثر اینها معتاد و کارتن خواب هستند.

بیش از یک ماه نمی‌توان متکدیان را در اردوگاه نگهداری کرد

ناصری گفت: ما در شهرداری جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر را بر عهده داریم اما طبق قانون نباید بیش از یک ماه باید اینها را در داخل اردوگاه ها نگاه داریم و پس از یک ماه باید ترخیص شوند.

وی افزود: قانون پیش بینی کرده است، که پس از اینکه این افراد اعتیاد خود را ترک کردند باید نهادهایی مثل اداره کار ایجاد اشتغال کند که این افراد در جایی مشغول به فعالیت شوند تا به راه قبلی بازنگشته و به خانواده خود برگردند، اما متاسفانه ما برای جوانان لیسانس و فوق لیسانس سالم کار نداریم چه برسد به این افراد که اعتیاد دارند و جامعه نیز آنها را قبول ندارد و نمی‌پذیرد.

بیکاری کرمانشاه از مهمترین دلایل حضور متکدیان در سطح شهر است

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه در پاسخ به اینکه چگونه در شهری مثل تبریز معضل متکدیان برطرف شده و هیچ متکدی‌ای در خیابان‌های این شهر دیده نمیشود، و اینکه چرا در استان کرمانشاه چنین اتفاقی رخ نداده است؟ گفت: ما مشکل کار داریم و در تبریز به این حد مشکل وجود ندارد، بیکاری نیست و چون استان ما فقر وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه استان کرمانشاه در بیکاری مقام اول را دارد، گفت شاید بیشتر از آنچه می گویند ما دچار معضل بیکاری در هستیم و در نقاط حاشیه ای و فقیر نشین شهر شاهد بسیاری از معضلات هستیم.

اگر ما در شهری چون تبریز بودیم، قطعا مجالی به متکدیان نمی‌دادیم

ناصری تاکید کرد: فقری که در کرمانشاه است در هیچ یک از شهرهای ایران نیست. در تبریز کار و اشتغال، کارخانه و ثروت زیاد است اما در کرمانشاه شرایط اینگونه نیست و اگر ما در شهری چون تبریز بودیم قطعا مجالی به متکدیان نمی‌دادیم.

وی گفت: ما با هماهنگی دادستان محترم کرمانشاه قول دادیم که کارتن خواب‌هایی که هیچ کس و کاری ندارند را تا پس از انتخابات داخل اردوگاه‌ها نگهداری کنیم و نیازهای اولیه آنها را تامین کنیم، اما نظر ما این بود پس از اردیبهت که این افراد آزاد می‌شود، تکلیف چه خواهد بود؟

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه گفت: بسیاری از این متکدیان اعتیاد ندارند و سالم سالم هستند و نمی توان همه آنها را معتاد قلمداد کرد.

باید تدبیری برای اشتغال متکدیان اندیشیده شود تا به محیط تکدی‌گری باز نگردند

وی در پاسخ به اینکه چرا دستگاه قضایی برای این افراد که سالم هستند و اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، از طریق قانون وارد نمی‌شود؟ گفت: نمی توان تمام اینها را دستگیر کرد اما بار اول به آنها تذکر داده می شود و دفعات بعدی متهم شناخته می شوند اما باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود که پس از زندان آنها مشغول به کار شوند و به وضعیت قبلی برنگردند.

ناصری افزود: قانون در این زمینه پیش بینی کرده است که اداره کار اینها را مشغول به کار کند و آموزش فنی و حرفه ای هم باید به اینها مهارت بیاموزد که پس از حرفه آموزی اداره کار به آنها کار دهد، اما اداره کار خیلی راحت می گوید من اگر کار داشته باشم لیسانس ها و فوق‌لیسانس‌ها را مشغول به کار می کنم.

وی نهاد نظارتی بر این موضوع را در شهرستان‌ها فرمانداری دانست و گفت: در استان نیز استانداری مسئول نظارت در این زمینه است و به ریاست معاونت سیاسی امنیتی حداقل ماهی یک تا دو جلسه برای این موضوع برگزار می‌شود.

ما قادریم کمتر از یک ماه همه متکدیان حتی متکدیان پنهان را از سطح شهر جمع‌آوری کنیم

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه ما می دانیم که تعداد متکدیان در شهر کرمانشاه زیاد است گفت: من قادرم کمتر از یک ماه با همکاری برادران انتظامی متکدیان و حتی متکدیان پنهان را هم جمع آوری کنم. چرا که وظیفه شهرداری تنها جمع آوری متکدیان است و ما این را در ایامی چون عید نوروز ثابت کرده‌ایم که توان جمع‌آوری آنها را داریم.

وی با اشاره به آمار یک هزار و ۲۰۰ نفری متکدیان جمع‌آوری شده طی نوروز از سطح شهر کرمانشاه گفت: ما فقط متکدیان آشکار را جمع‌آوری کردیم و چنانچه متکدیان پنهان نیز جمع‌آوری شوند، آمار بیش از این خواهد بود.

ناصری با تاکید و یادآوری اینکه ما می توانیم این متکدیان را جمع آوری کنیم، گفت: ما پس از جمع کردن و غربالگری متکدیان با مشکل مواجه هستیم و باید همه دستگاه ها باید پای کار باشند و سهم خود از این متکدیان را بردارد و ساماندهی کند.

اداره کار امکان ایجاد اشتغال برای متکدیان را در کرمانشاه ندارد

وی افزود: اگر نهادی چون اداره کار اگر یک نفر از اینها را مشغول به کار کرده است، بیاید و بگوید. ما که چنین چیزی ندیدم، البته این به این معنا نیست که اداره‌کار توان این کار را ندارد، بلکه امکانات لازم برای این موضوع را ندارد و کارخانه‌های ما یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن است و دست اداره کار نیز در این زمینه بسته است.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: اگر مکانی باشد که پس از آموزش این افراد در فنی حرفه‌ای بتوانند مشغول به کار شوند امکان بازگشت آنها خیلی کم است اما ما هرچه قدر پالایش می کنیم باز هم اینها به محیط قبلی و خان اول برمی گردند و برخی از آنها ۷ تا ۸ بار دستگیر شده‌اند که نشان از بازگشت آنها به تکدی‌گری است.

وی تاکید کرد:جمع آوری متکدیان به تنهایی برای ساماندهی آنها کافی نیست و باید تدبیری برای ایجاد اشتغال آنها اندیشیده شود.

ناصری گفت: متاسفانه طی غربالگری صورت گرفته برخی متکدیان دستگیره شده تحت پوشش نهادهایی بهزیستی یا کمیته امداد هستند اما هستند کسانی که هیچ کس و کاری ندارند و تحت پوشش نهادی نیستند که باید برای آنها و ایجاد اشتغالشان تدبیری اندیشید.