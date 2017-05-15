به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی قزوین، محمد علی حضرتی ضمن گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، با اعلام این خبر گفت: روز جهانی موزه و سرآغاز هفته میراث فرهنگی فرصت مناسبی را برای مردم به ویژه نسل جوان فراهم می‌کند تا با آثار به جای مانده از دوره‌های تاریخی مختلف آشنا شوند که ترغیب و انگیزه بخشی به مردم برای شناخت بیشتر با این مواریث ارزشمند از اولویت‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می‌رود.

وی افزود: پیرو بخشنامه ابلاغی از سوی اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی، فرهنگی کشور، روز پنج شنبه ۲۸اردیبهشت ماه ۹۶ همزمان با اولین روز از هفته میراث فرهنگی همه موزه ها شامل کاخ موزه چهلستون، موزه شهر و موزه سنگ نگاره های مسجد جامع و اماکن تاریخی، فرهنگی تحت پوشش این اداره کل به صورت رایگان میزبان دوستداران تاریخ و فرهنگ و گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم برنامه‌های پیش بینی شده برای هفته میراث فرهنگی گامی موثر برای ارتقاء سطح آگاهی جامعه نسبت به تاریخ و تمدن این سرزمین و صیانت از این گنجینه‌های ارزشمند باشد.