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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

در ۲۸ اردیبهشت ماه؛

بازدید از موزه‌های قزوین رایگان شد

بازدید از موزه‌های قزوین رایگان شد

قزوین- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته میراث فرهنگی، بازدید از تمام موزه‌های استان قزوین در روز ۲۸ اردیبهشت ماه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی قزوین، محمد علی حضرتی ضمن گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، با اعلام این خبر گفت: روز جهانی موزه و سرآغاز هفته میراث فرهنگی فرصت مناسبی را برای مردم به ویژه نسل جوان فراهم می‌کند تا با آثار به جای مانده از دوره‌های تاریخی مختلف آشنا شوند که ترغیب و انگیزه بخشی به مردم برای شناخت بیشتر با این مواریث ارزشمند از اولویت‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می‌رود.

وی افزود: پیرو بخشنامه ابلاغی از سوی اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی، فرهنگی کشور، روز پنج شنبه ۲۸اردیبهشت ماه ۹۶ همزمان با اولین روز از هفته میراث فرهنگی همه موزه ها شامل کاخ موزه چهلستون، موزه شهر و موزه سنگ نگاره های مسجد جامع و اماکن تاریخی، فرهنگی تحت پوشش این اداره کل به صورت رایگان میزبان دوستداران تاریخ و فرهنگ و گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم برنامه‌های پیش بینی شده برای هفته میراث فرهنگی گامی موثر برای ارتقاء سطح آگاهی جامعه نسبت به تاریخ و تمدن این سرزمین و صیانت از این گنجینه‌های ارزشمند باشد.

کد مطلب 3979256

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