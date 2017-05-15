باید در باکو پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی در خصوص آخرین وضعیتش قبل از رقابت‌های وزنه برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: چند ماه است تمرینات خوبی را در اردوهای تیم ملی پشت سر گذاشتم و هم اکنون نیز در آذربایجان زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات را ادامه می دهم تا با بهترین شرایط روی تخته بروم.

ملی پوش کشورمان در خصوص شناخت از حریفانش در این مسابقات تاکید کرد: با اعلام استارت لیست نهایی مسابقات با رکورد ورودی ۳۲۵ کیلوگرم در رده دوم دسته ۷۷ کیلوگرم قرار گرفته ام. حریفانی توانمندی را از مصر، ترکیه و اندونزی برای دست یافتن به مدال پیش رو خواهم داشت.

زارعی در خصوص تجربه حضورش در مسابقات بین المللی تصریح کرد: فقط یک بار در سال ۲۰۱۲ و جام پادشاهی تایلند در رده سنی جوانان به مسابقات اعزام شدم که مدال برنز را بدست آوردم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاشم در این دوره از مسابقات، مهار صحیح ۶ حرکت یکضرب و دوضرب است تا بدین ترتیب کادر فنی از عملکردم راضی باشد و من هم پاسخ اعتماد مربیان را بدهم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دسته ۷۷ کیلوگرم وزنه‌برداری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، ساعت ۱۲:۳۰ فردا سه شنبه آغاز می شود.