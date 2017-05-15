ابراز امیدواری مربی تیم ملی شنا برای فینالیست شدن ۳ نماینده ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، در چارچوب مسابقات شنا چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی، امروز در ماده ۵۰ متر آزاد بنیامین قره حسن لو و سینا غلامپور و در ماده ۱۰۰ متر قورباغه آریا نسیمی شاد با ثبت حد نصاب های لارم راهی دیدار نیمه نهایی شدند.

در همین راستا حضرتی، مربی تیم ملی شنا ابراز امیدواری کرد که این سه نماینده شنا ایران با عملکرد خوب در نیمه نهایی راهی دیدار فینال شوند.

حضرتی همچنین در مورد شانس مدال شناگران گفت: تمام تمرکز ما در حال حاضر روی مرحله نیمه نهایی و راهیابی به فینال است. کار بچه های ما برای کسب مدال سخت است ولی اگر به فینال راه پیدا کردند تمام تلاش خودشان را انجام می دهند تا بهترین رکورد را کسب کنند.