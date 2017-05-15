مزارع پرورش آبزیان در قزوین شناسنامه دار می شوند

وحید ابراهیم نژاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دفترچه ثبت مشخصات و اقدامات بهداشتی مزارع پرورش آبزیان توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان طراحی و با همکاری مدیریت شیلات جهاد کشاورزی استان قزوین و تعاونی آبزی پروران استان در بین صاحبان مزارع استان توزیع شد.

رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در دفترچه مذکور اطلاعات اختصاصی هر مزرعه بر اساس مشخصات واحد اپیدمیولوژیک در سامانه GIS آبزیان سازمان دامپزشکی کشور ثبت میگردد، همچنین وضعیت امکانات و تجهیزات مزرعه نیز در جداول مشخص ثبت و بخش دیگری از دفترچه مربوط به نکات مهم مدیریتی، بهداشتی و قرنطینه ای است که به منظور پیشگیری از وقوع بیماریها و تلفات در مزارع درج شده است.

ابراهیم نژاد حمیدی ادامه داد: جدول ثبت کلیه اقدامات صورت گرفته در مزرعه از جمله ورود و خروج تخم چشم زده و یا بچه ماهی، اخذ نمونه در پایشهای دوره ای، میزان تلفات مزرعه، داروهای تجویز شده، اقدامات بهداشتی و ضدعفونی انجام گرفته در مزرعه و همچنین توصیه های مسئول فنی و کارشناسان مراجعه کننده است.

وی افزود: ثبت دقیق اطلاعات و اقدامات صورت گرفته در دفترچه های بهداشتی مزارع آبزی استان علاوه بر ارائه اطلاعات مزرعه برای بازدیدکنندگان، می تواند نقش مهمی در اخذ تصمیم گیریهای به موقع برای رفع نواقص ساختاری و بهداشتی و همچنین اقدامات موثر بهداشتی- قرنطینه ای در جهت کنترل بیماری در جمعیت آبزی استان داشته باشد.