اغلب مفاهيم از طريق خواندن قصه به كودكان منتقل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت فميلي ، اخيرا تحقيقاتي صورت گرفته كه نشان مي دهد كتاب خواندن براي كودكان به ويژه در سنين پيش از دبستان نه تنها مهارت هاي ياد گيري آنها را در سال هاي آينده افزايش مي دهد بلكه موجب افزايش احساس صميميت ميان والدين و فرزندان مي شود.

والدين نيز در اين فضاي صميمانه مي توانند رفتارها و گفتارهاي مناسب و پسنديده را از طريق كاراكترهاي قصه به كودكان آموزش دهند.

در عين حال كودكاني كه والدينشان در هفته 2 تا 3 بار براي آنان كتاب مي خوانند 2 برابر ديگران در فعاليت هاي يادگيري مهارت كسب مي كنند و رابطه صداها با حروف را بهتر درك مي كنند و با ديدن ظاهر كلمات چاپ شده در كتاب معاني آنها را بهتر به ياد مي آورند.

چنين كودكاني در سنين مدرسه و نوجواني مهارت هاي با ارزش تري پيدا مي كنند.

از سوي ديگر اگر اين كار به عادت تبديل شود نوعي ارتباط ميان والدين و فرزندان برقرار مي شود كه روابط احساسي و عاطفي ميان آنها را تقويت مي كند و موجب صميميت و تعهد بيشتر ميان والدين و فرزندان مي گردد.