احمدی از مدال برنزش در تیراندازی بازی های اسلامی راضی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، محمد احمدی امروز دوشنبه در جریان مسابقات تیراندازی بازی های کشورهای اسلامی و در ماده ۵۰ متر تپانچه آزاد مردان به مدال برنز دست یافت.

این تیرانداز کشورمان پس از کسب این مدال گفت: این اولین باری بود که در این بازی ها شرکت می کردم و به نظرم عملکردم با توجه به کسب مدال برنز، خوب بود.

احمدی افزود: در فینال این ماده قهرمان جهان و کسی که در المپیک نیز حضور داشت، شرکت کرده بود. نماینده ترکیه ۲۰ مدال جهانی در کارنامه دارد و اینجا هم به قهرمانی رسید. ما هم تمرینات را در تهران داشتیم که در نهایت به این مدال ختم شد.

تیرانداز کشورمان که حتی در آستانه قهرمانی نیز قرار داشت، در این باره گفت: واقعا نمی توان شرایط را پیش بینی کرد. یک لحظه در صدر هستی و لحظه ای دیگر ممکن است از قهرمانی فاصله بگیری؛ این به شرایط مسابقه بستگی دارد. امروز وحید گل خندان در مرحله مقدماتی با یک رکورد خیلی خوب اول شد، متاسفانه در فینال نتوانست آن عملکرد را تکرار کند.