به گزارش خبرگزاری مهر، مالزی با سواحل بکر، یک تجربه فوق العاده برای علاقه‌مندان به غواصی است. اگر سری به سیپادان در سواحل صباح و جزایر پرهنتیان، که در سواحل شمال ترنگانو هستند، بزنید تجربه‌ای استثنائی خواهید داشت.

محبوب‌ترین نقاط غواصی جزایری در سواحل شرق مالزی است، شبه جزیره (Perhentian، Redang، Tioman و بسیاری دیگر) و معمولا غواصی از آوریل تا سپتامبر بیشتر دیده می شود. با این حال، معروف‌ترین منطقه غواصی که به نوعی بهترین منطقه غواصی جهان هم محسوب می‌شود، سیپادان است که در شرقی‌ترین نقطه بورنئو مالزیایی است. سواحل دیگر به مراتب کمتر شناخته شده، مانند Layang Layang نیز برای غواصی انتخاب قابل توجهی خواهد بود.

سواحلی که در شهرهای غیر صنعتی کشور هستند، به‌طور کلی، ارزش رانندگی در مسیر را دارند چرا که از این طریق زیبایی‌های طبیعی و آرامش بخش ساحلی (روستا) را می‌توانید نظاره کنید؛ هر چند مراقب باشید و در هر ساحلی شنا نکنید مخصوصا ساحل‌هایی که جایگاه حفاظ ندارند چراکه به وجود جریان قدرتمند آب امکان غرق شدن وجود دارد.

برای تفریح کودکان هم چندین باغ وحش در سراسر مالزی وجود دارد که کودکان شما به آن علاقه‌مند خواهند شد، به ویژه باغ وحش تایپینگ، باغ وحش ناگارات کوالالامپور و باغ وحش مالاکا. این احتمال خیلی بعید است که در پارک‌ها و طبیعت مالزی یک ببر یا یک فیل زنده را ببینید اما شاید اگر اقامت شما به چند هفته یا بیشتر طول بکشد یکی از آنها را ببینید.

پارک‌های ملی مختلف و زیبا در مالزی وجود دارد که دیدن آنها در کنار دیگر جاذبه‌ها، به مسافران پیشنهاد می‌شود. تورهای متنوعی هم وجود دارد که مسافران را راهنمایی می‌کند، اعم از تورهایی که می‌توانید به تنهایی بروید و جنگل‌ها و جاذبه‌ها را بگردید و یا با پرداخت پول با رهنما به سفر بروید:

تورها از حدود ۴ روز تا ۲ هفته و یا بیشتر متغیر هستند. توجه داشته باشید که در شرق مالزی پیاده‌روی و گشت و گذار در جنگل‌ها بدون راهنما اغلب غیر ممکن است به استثنای پارک ملی باکو. پارک‌های محبوب‌تر، یک پیست پیاده روی چوبی در میان بخش‌هایی از پارک در دسترس عموم و گردشگران گذاشته‌اند تا فرصتی باشد برای بازدیدکنندگان تا از جنگل و طبیعت لذت ببرند.

یکی از شایع‌ترین حیواناتی که در جنگل با آن روبرو می‌شوید، زالو است! در جنگل انبوه گرم و پر باران در واقع در جنگل‌های بسیار مرطوب که خیلی گرم نیستند زالو زیادی به چشم دیده می‌شود. دلیل آنهم این است که سایه‌های زیادی توسط درختان در هم تنیده به وجود می‌آید.

اگر می‌خواهید بدون دیدن مردم از پیاده روی لذت ببرید، تورهای برنامه‌ریزی شده در شهرهای مختلف ویژه افرادی که علاقه دارند تا در جنگل بمانند وجود دارد. برای فرار از مناطق استوایی گرم، مانند انگلیسی‌ها تا ارتفاعات سرد غرب مالزی بروید و یا به کوه کینابالو در صباح صعود کنید.

اگر می‌خواهید نبض یک شهر بزرگ با سرعت بالا را در دست بگیرید و از یک فضای مدرن با آسمان خراش‌هایی از جمله برج‌های معروف پتروناس لذت ببرید شهر کوالالامپور را به شما پیشنهاد می‌دهیم. اگر علاقه به سفر به شهری آرام‌تر دارید، شهر ایپوه که در غرب مالزی است انتخاب خوبی خواهد بود. شاید هم به دنبال رد پای تاریخ هستید؛ با این حال، مالاکا با ساختمان‌های جا مانده از دوران استعمار ردی از دوران استعمار و امپریالیستی تاریخ مالزی را در خود دارد.

پنانگ به غذاهای خوشمزه که از دیرباز تلفیقی از فرهنگ غذایی چینی و هندی در غذاهای مالزیایی و تایلندی بوده، معروف است. برای تجربه کمی متفاوت‌تر، سری به کوتا بهرو بزنید، شانس روبهرو شدن با یک فرهنگ منحصر به فرد قدیمی پیرو اسلام را از دست ندهید. علاوه بر این می‌توانید از شهرهای متنوعی از شرق مالزی، مانند Kuching و کوتا کینابالو بازدید کنید.

از دیگر تفریحاتی که می‌توان در مالزی از انها لذت برد قایق سواری در پنانگ و دیگر شهرهای این کشور است.

گلف: مالزی دارای تامینات فراوان از سطح جهانی زمین گلف است و باشگاه زیادی مانند ماین ریزوت و باشگاه گلف کوالالامپور و باشگاه کشور، هر دو که میزبان PGA بوده اند در این کشور قرار دارند.

پینت بال: مردم مالزی عاشق ورزش پینت‌بال هستند و این در جامعه و بازیکنان پینت بال منعکس شده است. بازی پینت بال جام جهانی آسیا درچند سال گذشته در لنکاوی برگزار شده و از سراسر جهان تیم‌های بزرگ و بازیکنان مطرحی در این جام حضور دارند. مسابقات بازی Speedball هم مانند دوره های بازی های پینت بال رسمی (MPOC)، در طول سال برگزار می‌شود.

دوچرخه‌سواری: دوچرخه‌سواری در گذر زمان تبدیل به یکی از علاقه های مردم مالزی شده است. در مالزی خطوط ویژه برای دوچرخه سواری و موتور سواری وجود دارد. یکی از اختصاصی ترین آنها خط دوچرخه از بزرگراه KESAS است که درکوالالامپور و سلانگور قرار گرفته است. برای دیدن زیبایی‌های مالزی با آژانس هواپیمایی قصر شیرین همراه شوید.