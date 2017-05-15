انهدام باند کیف قاپی و کشف ۵۰ فقره سرقت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" گفت: در پی وقوع چند فقره کیف قاپی در حوزه استحفاظی کلانتری ۲۲ ظفر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار اکیپی کار آزموده از ماموران این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، محل اختفای دو متهم که با استفاده از یک دستگاه موتور سیکلت اقدام به سرقت کیف های بانوان می کردند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: از محل اختفای این متهمان یک دستگاه موتور سیکلت، ۵۰ عدد کیف زنانه، چند عدد عینک و تعدادی مدارک شناسایی مسروقه کشف شده است.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه متهمان در بازجویی های اولیه و مواجهه با مالباختگان به ۵۰ فقره کیف قاپی اعتراف کرده اند، یادآور شد: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه پلیس از تمام توان خود به منظور کاهش آمار سرقت و دستگیری سارقان استفاده می کند، از مردم خواست که در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان گذارند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.

چرا پشت فرمان دوئل می کنیم و به همه چیز پشت پا می زنیم؟

رئیس پلیس راه استان گفت: برخی رانندگان پشت فرمان خود واقعی را فراموش می کنند و تبدیل به خودروهایشان می شوند و با خودروهای دیگر تا سرحد دوئل مرگبار پیش می روند، این دسته از رانندگان دیگر آن انسانهایی که برای ورود و خروج از یک در، دیگران را مقدم می شمارند نیستند.

سرهنگ "فضل الله شیری"گفت: برخی رانندگان پشت فرمان خود واقعی را فراموش می کنند و تبدیل به خودروهایشان می شوند و با خودروهای دیگر تا سرحد دوئل مرگبار پیش می روند، این دسته از رانندگان دیگر آن انسانهایی که برای ورود و خروج از یک در، دیگران را مقدم می شمارند نیستند.

وی خطاب به این دسته از رانندگان می پرسد: چرا پشت فرمان به حقوق دیگران تجاوز می کنیم؟ چرا مدنیت مان را در زرنگی و رندی در رانندگی می خواهیم ثابت کنیم؟ چرا خودرو مرام تعارف و گذشت را به مرام سرکشی و حق کشی مبدل می کند؟ چرا وقتی می بینیم خیابان شلوغ است توقف دوبله می کنیم و به نظاره سد معبری که در ترافیک ایجاد کرده ایم می نشینیم؟

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: عده ای از رانندگان بدیهی ترین حقوق عابران را که همان حق عبور ایمن از راه ها و خیابان ها ست را با توقف در گذرگاه های مخصوص آنان و توقف در پیاده روها سلب می کنند، در حق عابران کسبه حاشیه خیابانها و آنها که کار ساختمانی می کنند نیز با اشغال فضای پیاده رو ها کمتر از رانندگان نقش منفی ندارند.

سرهنگ شیری افزود: والدینی را می بینیم که هنگام عبور از عرض و طول خیابانها دست کودکشان را از سمت سواره رو می گیرند و خود در سمت پیاده رو هستند، محبت خطرناک پدرانی را می بینیم که در حال رانندگی نونهال خود را در بغل می گیرند و پدرانی را می بینیم که در صحنه تصادف نوجوان موتورسوارشان و بعد از واقعه ابراز ندامت از خرید موتور برای او می کنند.

وی ادامه داد: همه ما در حال رانندگی عابرانی را می بینیم که دوست دارند باعث ترمز ناگهانی و تغییر مسیر خودروها شوند، آنان مختالاً فخورا در خیابانها راه می روند و به رانندگان و خودرو هایی که به سمت آنان می آیند نیم نگاهی هم نمی کنند، گویی همه تکالیف ایمنی متوجه راننده است.

رئیس پلیس راه استان عنوان کرد: میزان ریسک پذیری که دستمایه آن جان گران مایه است، در تعدادی از رانندگان بسیار شگفت انگیز و تعجب آور است، آنجا جلو را نمی بینند و به سبقت می روند، آنجا که ذهنشان رانندگی را رها می کند و مشغول موبایل می شود، آنجا که جاده می گوید در ۹۰ کیلومتر سرعت ایمنی دارید اینها تندتر می روند، آنجا که جاده خیس و لغزنده است اینها با همان سرعت خشکی می رانند، آنجا که می دانند لاستیک خودرو فرسوده است بازهم با آن حرکت می کنند حتی با سرنشین اضافه و سرعت بیشتر.

سرهنگ شیری از رفتارهای نادرست دیگری پرده برداشت و گفت: رانندگانی را می بینیم برای آنکه در حال حرکت با موبایل صحبت نکنند وسط جاده و خیابان توقف می کنند، یا رانندگانی هستند برای آنکه زیر تابلو توقف ممنوع پارک نکرده باشند خودرو خود را دوبله پارک می کنند، اولی برای عدم ارتکاب یک تخلف، تخلف دیگری را مرتکب می شود! و دومی یک تخلف سنگین تر را انتخاب می کند!

وی در پایان گفت: همه باید شهروندی را بیاموزیم شهرنشینی کار آسانی است، شهروندی شهر و جاده و روستا نمی شناسد، باید هرجا که قدم می گذاریم و انسانهای دیگر حضور دارند هنجارها و مقررات با هم بودن را رعایت کنیم، این یک رابطه دو سویه بین ما و اجتماع است، اگر خلاف آن رفتار کنیم به مرور منزوی می شویم و کار به ستیز با جامعه می کشد و آنگاه است که جامعه ما را در ازای تخلف یا جرمی که مرتکب شده ایم تنبیه می کند، پس بیاییم باهم شهروندی را بیاموزیم و عمل کنیم.

کشف محموله کالای قاچاق در ثلاث باباجانی

سرپرست انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علی اشرف رستمی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار کرد: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر تردد خودروی حامل کالای قاچاق در مسیر ثلاث باباجانی- جوانرود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ایست و بازرسی شهرستان با همکاری یگان امداد و انجام اقدامات اطلاعاتی، خودروی مورد نظر را در محور اعلامی شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه و با استفاده از موانع بازدارنده متوقف کردند و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد ۳۰ دستگاه کولر گازی قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریال کشف و یک نفر نیز در این زمینه دستگیر شد.

سرهنگ رستمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص عملکرد پلیس با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

انهدام باند سارقان خودرو در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از انهدام باند سارقان خودرو و کشف ۱۰ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" در تشریح این خبر گفت: به دنبال افزایش سرقت خودرو در سطح شهر کرمانشاه طی ماه های گذشته، پرونده های واصله در این خصوص جهت ادامه تحقیقات به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ارجاع داده شد و مراتب شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات همه جانبه و تکمیلی، یکی از سارقان سابقه دار که در انجام سرقت های اخیر نقش داشته است شناسایی و با انجام کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت های مستمر مخفیگاه وی مشخص شد، لذا پس از اطمینان از حضور وی، با اخذ مجوز قضائی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه متهم دستگیر و به مقر پلیس آگاهی انتقال یافت.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم طی تحقیقات فنی و پلیسی تیم پی جویی پرونده به ۱۰ مورد سرقت خودرو با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد، لذا مخفیگاه همدستان وی نیز شناسایی و طی دو عملیات جداگانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: سارقان در تحقیقات تکمیلی اعتراف کردند که اموال مسروقه را به شخصی در سطح شهر به فروش رسانده اند که در این راستا شخص مالخر دستگیر و به خرید خودروهای مسروقه از متهمان معترف شد.

سرهنگ امیری در خاتمه افزود: با راهنمایی متهمان محل های سرقت بازسازی و تمامی مالباختگان شناسایی شدند، همچنین متهمان جهت تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی کرمانشاه منصوب شد

طی حکمی از سوی سردار اشتری فرمانده ناجا، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان منصوب شد.

سردار "حسین اشتری" فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در حکمی سرهنگ دوم "حشمت سهیلی کهریزی" را به عنوان رئیس دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان منصوب کرد.

لازم به ذکر است، سرهنگ سهیلی پیش از این به عنوان سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان مشغول به خدمت بود.