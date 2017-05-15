مواد مخدر قوی ترین مخرب برای نظام خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی پیش از ظهر دوشنبه در کمیته فرهنگی شورای مواد مخدر استان اظهار داشت: مواد مخدر یکی از بلایای خانمان سوز بوده که باید در دو بخش کلی در این حوزه کار کنیم.

وی با بیان اینکه در وهله نخست باید ریشه این آسیب بزرگ را از جامعه بخشکانیم که کار بسیار سختی است، بیان کرد: اما بخش دیگر انجام کارهای فرهنگی در این حوزه بوده که بنا به فرموده آیت الله مکارم شیرازی، مهمترین راه مبارزه با مواد مخدر این است که باید از راه فرهنگی به این حوزه وارد شویم.

وی بیان کرد: در این راستا نیاز است که همه دستگاه ها با تمام ظرفیت خود به این حوزه ورود پیدا کنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، مواد مخدر را قوی ترین مخرب برای نظام خانواده دانست و گفت: ریشه بسیاری از آلودگی های فرددی و اجتماعی در مواد مخدر است.

رضایی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از فساد ها، بداخلاقی ها و قتل ها در مواد مخدر است، عنوان داشت: بارها شاهد بوده ایم که پدری به خاطر مواد فرزنده خود را فروخته یا فرزندی بخاطر آن پدر خود را به قتل رسانده که این وظیفه دستگاه های فرهنگی را بسیار سنگین تر کرده است.

وی با طرح این سوال که برای ریشه کن کردن این آسیب باید از کجا شروع کرد؟، بیان داشت: ما بیمار خود را اشتباه گرفته ایم، بیمار در مساجد نیست بلکه برای پیدا کردن آن باید به حاشیه شهرها برویم.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید قبل از مدارس، مهدکودک ها را دریابیم، افزود: اگر می خواهیم در پیشگیری از مواد مخدر موفق باشیم باید مخاطب شناس باشیم.

رضایی با بیان اینکه باید نیروهایی پرورش دهیم که بدانند چگونه با مخاطب خود صحبت کند، بیان داشت: از این رو نیاز است که نیروهایی در سطوح مختلف اموزش دهیم تا بتوانند به بهترین نحو آموزش های و آگاهی های لازم را به مخاطب خاص خود منتقل کنند.