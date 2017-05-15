به گزارش خبرنگار مهر، بازدید خبرنگاران از پروژه پل قدس اردبیل در حالی ظهر دوشنبه و درست چهار روز مانده به انتخابات انجام شد که چند ماه قبل بازدید کامل از این پروژه انجام شده بود.

در آخرین بازدید صورت گرفته اعضای شورای شهر به همراه خبرنگاران از پروژه بازدید کرده و به دلیل تأخیر در پیشرفت فیزیکی آن به مجموعه شهرداری تذکر دادند.

تذکری که موجب شد در ادامه این پروژه شدت گرفته و حتی در دو شیفت روزانه و شبانه انجام شود تا تأخیرها جبران و نظر منتقدین تأمین شود.

با این وجود پل قدس بیش از آنکه حال و هوای فنی و عمرانی را تنفس کرده باشد، چه در زمان فعالیت دور چهارم شورای شهر و چه در آستانه انتخابات شوراها، درگیر وعده‌ها، شعارها، نقدها، اعتراضات و تحسین‌ها بوده است.

پل قدس با هدف کاهش ترافیک محدوده ایستگاه سرعین اردبیل در دستور کار قرار گرفت. با این وجود در آخرین بازدید نیز تأخیر در روند اجرای آن به اذعان خود مدیران مطرح شد و در عین حال جای وعده‌ها برای تکمیل و تسریع خالی نماند.

پل قدس مصوبه چهار مرجع اصلی است

معاون فنی و عمرانی شهرداری اردبیل با بیان اینکه این پروژه بر خلاف برخی اظهارات از جمله عدم توجیه و یا اجرای غیر قانونی در سال ۹۱ مطرح شد، اضافه کرد: در سال ۹۱ مطالعات ترافیک شهر اردبیل آغاز و در سال ۹۴ به اتمام رسید که در آن به ضرورت احداث پل قدس تاکید شده است.

رجب شمس در جریان بازدید خبرنگاران از این پروژه عمرانی تصریح کرد: مشاور به مدت سه سال مطالعات طراحی پل را انجام داده و در نهایت چهار مرجع اصلی شامل کمیسیون ماده پنج، شورای شهر اردبیل، کمیسیون سیما و منظر شهری و شورای ترافیک شهرستان و استان آن را تصویب کرده‌اند.

وی افزود: تمامی مراحل اجرای پروژه بر اساس مصوبات مراجع رسمی است و حرف و حدیث‌هایی که در آستانه انتخابات پیرامون آن ذکر می‌شود، صحت ندارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اردبیل تاکید کرد: این پروژه حتی مهندسی ارزش شده و هر کجا توانستیم صرفه‌جویی اعمال کردیم.

به گفته شمس موضوع پل قدس یک بحث شخصی نیست و اگر مصوبات از مراجع ذیصلاح اخذ نمی‌شد، بی‌شک نمی‌توانستیم اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: شهرداری به رغم کمبود نقدینگی اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داده است و نزدیک به ۱۵۰ نیروی بومی در آن مشغول به کار هستند.

تأخیر ۱۰ درصدی از برنامه تعیین شده

پل قدس به عنوان المان شهر اردبیل از اوایل سال گذشته در دستور کار ساخت قرار گرفت. این پروژه بارها در صحن علنی و در جلسات کمیسیون‌های شورای شهر اردبیل بررسی شد و طرح آن تغییر یافت. تا اینکه در نهایت شهرداری اجرای آن را آغاز کرد.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری اردبیل قرارداد پروژه از بهمن‌ماه سال ۹۴ است اما تحویل آن به پیمانکار از اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بوده و یک سال از مدت‌زمان آن سپری شده است.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه در این یک سال را نزدیک به ۳۰ درصد عنوان کرد و گفت: ما ۱۰ درصد از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم.

شمس با بیان اینکه شهرداری اردبیل تکمیل پل در طول مدت دو سال را وعده داده است، اضافه کرد: پیمانکار قول مساعد جبران تأخیر پیش‌آمده را طرح کرده است.

وی در خصوص تأمین مالی پروژه نیز اضافه کرد: ۲۵ درصد از اعتبار اولیه از سوی بانک شهر تأمین شده که بعد از تخصیص کامل تسهیلات در مدت سه سال بازپرداخت خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اردبیل افزود: ۵۰ درصد از اعتبارات از طریق واگذاری املاک و ۲۵ درصد نیز از محل اعتبارات داخلی شهرداری اردبیل تأمین می‌شود.

یخبندان‌هایی که پیش‌بینی شد و نشد

شمس در خصوص وعده شهرداری برای تکمیل این پروژه در دو سال اضافه کرد: این دو سال در واقع دو سال فصل کاری است و تمامی تا خیرات از جمله یخبندان و سرما و کولاک که در اردبیل به کررات تجربه می‌شود، محاسبه شده است.

این در حالی است که وی در جریان بازدید از عوامل تأخیر را یخبندان غیر منتظره عنوان کرد و در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اینکه آیا یخبندان در اردبیل سردسیر پیش‌بینی شده بود یا نه، مجدداً به دو سال به عنوان دو سال فصل کاری تاکید کرد.

وی افزود: در این پروژه فاز نخست تا خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد و در مجموع ۴۸ هزار و ۳۵۰ متر مربع قالب‌بندی، هفت هزار و ۴۰۰ تن کار فولادی، ۳۶ هزار و ۲۳۰ مترمکعب بتن‌ریزی و ۱۲ هزار دسی مترمکعب نئوپلن اجرا می‌شود.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری اردبیل مساحت عرشه پل ۳۰ هزار متر مربع است که به دلیل وسعت جزو ۲۰ پل نخست کشور و بزرگ‌ترین پروژه عمرانی شهرداری اردبیل محسوب می‌شود.

بهبود ترافیک در اولویت اجرای پل

وی همچنین در خصوص مهم‌ترین اهداف احداث پل اضافه کرد: مهم‌ترین هدف تسهیل ترافیک و روان‌سازی حمل‌ونقل این محدوده از شهر است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اردبیل تاکید کرد: بیش از ۶۰ درصد از اعتبارات شهرداری در راستای بهبود عبور و مرور شهری صرف می‌شود و این پل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در عین حال مدیر پروژه تقاطع غیر هم‌سطح قدس با اشاره به اینکه در فاز نخست این پروژه میدان بیضی شکل بر روی رودخانه بالخلو چای احداث می‌شود، اضافه کرد: تکمیل این میدان در اولویت کاری است.

سالاری وند به بهره‌برداری از این بخش از پروژه تا ۱۰ روز آینده اشاره کرد و افزود: هشت دهنه عرشه در بالا و پایین پل نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه عرض پل بزرگراهی و چهار بانده است، تلاش می‌کنیم پروژه در بازه زمان‌بندی‌شده تکمیل شود و هم اینک نیز در دو شیفت این پروژه اجرا می‌شود.

از جمله دغدغه‌های پیرامون پل قدس اثرات زیست‌محیطی آن بر روی رودخانه بالخلو چای به عنوان شاهرگ حیاتی اکوسیستم اردبیل است.

با وجود اینکه مدیر شرکت مجری پل معتقد است حتی روغن کاری قالب‌بندی با حداقل میزان روغن انجام شده تا به آب نشت نکند، اما در وضعیت فعلی رودخانه پر آب بالخلی چای به آب باریکه‌ای تبدیل شده است.

انتظار شهروندان بی توجه به عکس نامزدهای شورای شهر که در پیرامون کارگاه عمرانی پل قدس نصب شده، تکمیل این پل در بازه زمانی وعده داده شده است. چرا که هم اینک اجرای این پروژه خود موجب تشدید ترافیک خیابان‌های منتهی به ایستگاه سرعین شده و تردد خودروها در ساعات ظهر و عصر به سختی انجام می‌شود.