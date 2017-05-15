کشاورزان قزوینی محصولات بهاره را متناسب با میزان آب کشت کنند

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی، کشت محصولات بهاره در مزارع کشاورزی باید متناسب با میزان آب باشد.
وی از کشاورزان استان خواست : باتوجه به شروع کشت بهاره در اراضی کشاورزی در انتخاب محصول زراعی برای کشت به توصیه های کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی توجه کنند.
خوش اخلاق خاطرنشان کرد:اجرای تناوب مناسب بعداز کشت غلات شامل؛ چغندر قندوعلوفه های جدید می تواند در راستای پایداری تولید دردشت مفید باشد.
وی یادآور شد:اجرای آبیاری تیپ در راستای حفاظت از منابع آبی استان و بهره وری مناسب قابل توجه است.
مدیر زراعت جهادکشاورزی استان قزوین تاکید کرد: کشاورزان منطقه می توانند برای کشت محصولات زراعی از ارقام زودرس و میان رس سازگار با منطقه استفاده کنند.
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