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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان قزوین:

کشاورزان قزوینی محصولات بهاره را متناسب با میزان آب کشت کنند

کشاورزان قزوینی محصولات بهاره را متناسب با میزان آب کشت کنند

قزوین- مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزان استان محصولات بهاره را متناسب با میزان آب خود کشت کنند.

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی، کشت محصولات بهاره در مزارع کشاورزی باید متناسب با میزان آب باشد.

وی از کشاورزان استان خواست : باتوجه به شروع کشت بهاره در اراضی کشاورزی در انتخاب محصول زراعی برای کشت  به توصیه های کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی توجه کنند.

خوش اخلاق خاطرنشان کرد:اجرای تناوب مناسب بعداز کشت غلات شامل؛ چغندر قندوعلوفه های جدید  می تواند در راستای پایداری تولید دردشت مفید باشد.

وی یادآور شد:اجرای آبیاری تیپ در راستای حفاظت از منابع آبی استان و بهره وری مناسب قابل توجه است.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان قزوین تاکید کرد: کشاورزان منطقه می توانند برای کشت محصولات زراعی از ارقام زودرس و میان رس سازگار با منطقه استفاده کنند.

کد مطلب 3979378

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