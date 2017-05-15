تیم گلبال دختران یزد به لیگ دسته یک صعود کرد

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم گلبال دختران یزد موفق شد در رقابتهای لیگ دسته دوم هیئتهای ورزشی کمبینایان و نابینایان که در بابلسر برگزار شد، به جمع تیمهای لیگ دسته یک راه پیدا کند.
وی عنوان کرد: تیم گلبال دختران یزد در مسابقاتی که در بابلسر برگزار شد، موفق به کسب رتبه اول این مسابقات در دسته دو شد.
دشتی یادآور شد: درمسابقات گلبال دختران در بابلسرتیمهایی از استانهای یزد، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی و زنجان حضور داشتند.
رئیس هیئت ورزشی کمبینایان و نابینایان استان یزد با بیان اینکه این مسابقات طی دو روز برگزار شد، افزود: تیم یزد فقط در مسابقه با زنجان متحمل شکست شد.
دشتی همچنین از اعزام تیم گلبال پسران یزد به بابلسر خبر داد و یادآور شد: تیم گلبال یزد از فردا (سه شنبه) با حریفان خود به رقابت میپردازد.
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