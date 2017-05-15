به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیشه گران نقاش و گرافیست به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی پیامی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

متن پیام به این شرح است:

«اردیبهشت روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی پدید آورنده بزرگترین رزم نامه جهان است که همه ساله در این روز آئین های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی کشور برگزار می شود. نام و آوازه فردوسی در سرتاسر جهان ستوده شده است.

تا جایی که سعدی شیرازی به نیکی و احترام از فردوسی یاد می کند و بارها از قهرمانان کتاب شاهنامه در آثار خود نام برده است و بیتی از شاهنامه را در کتاب بوستان عیناً نقل می کند.

چـه خـوش گفت فـردوسی پاکـزاد/ کـه رحـمـت بــر آن تربـت پــاک بـاد

میـازار مـوری که دانـه کـش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است

من نیز به پاس امروز و تقدیر از آفرینش های ستودنی این شاعر بزرگ، پوستری از سیمای او که در سال ۱۳۶۸ طراحی شده و از مجموعۀ مشاهیر ایران و جهان من است با نگاهی دیگر در سال ۱۳۹۶ اجرا کرده ام و پیشکش می کنم به فردوسی بزرگ.

لازم به یادآوریست که این پوستر و ده ها پوسترهای دیگر درخصوص مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که از سال ۱۳۵۱ تاکنون طراحی شده و در ایران و خارج از ایران به نمایش درآمده اند، تماماً بدون سفارش و بدون حمایت از جایی و یا کسی، با مصائب و مشکلات بسیار طراحی، چاپ و انتشار یافته اند، تا شاید ادای دینی نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشورم باشد.

ضمن اینکه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وظیفه دولت هاست که متأسفانه تاکنون مغفول مانده است.»