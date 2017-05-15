«بارزانی» با آزادی ایزدیان عراق به‌ دست حشد شعبی مخالفت کرد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از سایت خبری ملت، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز گذشته در جریان دیدار با فرماندهان پیشمرگه از آزادی مناطق ایزدی نشین در سنجار به‌ دست نیروهای حشد شعبی مخالفت کرد.

او در این دیدار تاکید کرد: نیروهای پیـشمرگه اجازه‌ نخواهند داد حشد شعبی وارد مناطق ایزدی نشین در سنجار شود.

بارزانی نسبت به‌ پیشروی نیروهای حشد شعبی به‌ سوی مناطق ایزدی نشین که‌ از سال ۲۰۱۴ توسط گروه‌ تروریستی داعش تسخیر شده‌ است هشدار داد.

گفتنی است نیروهای حشد شعبی در ادامه‌ پیشروی های خویش به‌ سوی سنجار دو منطقه‌ ایزدی نشین تل البنات و تل القصبی را محاصره‌ کردند. بر اساس تفاهم نامه‌ مابین بغداد و اربیل نیروهای پیشمرگه مسئولیت آزادی منطقه‌ حویجه‌ در کرکوک و مناطق ایزدی نشین در شنگال را بر عهده‌ داشتند. اما پیشمرگان کرد عراقی به‌ بهانه‌ نبود سلاح و مهمات کافی پیشروی به‌ سوی این مناطق را متوقف کردند.

چندی پیش نیز نیروهای مدافع ایزدی در حال پیشروی به‌ سوی سنجار و مناطق ایزدی نشین بودند، اما نیروهای پیشمرگ حزب دموکرات کردستان عراق به‌ بهانه‌ حضور پ ک ک در کوه‌ سنجار به‌ سوی آنها آتش گشود و از آزادی این مناطق توسط ایزدی ها هم جلوگیری کردند.

شایان ذکر است علمیات آزادی استان نینوا رو پایان است، اما منطقه‌ حویجه‌ در کرکوک و مناطق ایزدی نشین در سنجار از لوث تروریست های داعش پاک نشده‌ است.