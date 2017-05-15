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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

استاندار ایلام:

۴۳۰ هزار نفر در ایلام واجد شرایط رای دادن هستند

۴۳۰ هزار نفر در ایلام واجد شرایط رای دادن هستند

ایلام-استاندار ایلام گفت: ۴۳۰ هزار نفر در استان ایلام واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در این ارتباط به رسانه ها گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان ایلام اندیشیده شده و مردم استان مشارکت بالایی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستای خواهند داشت.

وی بیان داشت: طبق پیش بینی ها بیش از ۷۰ درصد مردم استان در انتخابات شرکت خواهند کرد، البته بیش از ۴۲۰ هزار نفر در استان ایلام واجد شرایط رای دادن هستند.

مروارید با اشاره به اینکه مردم استان ایلام همواره در انتخابات های مختلف مشارکت بالا دارند، افزود: تمامی امکانات زیرساختی و تجهیزات برای برگزاری انتخابات در استان اندیشیده شده است.

وی افزود: بیش از ۷۴۰ صندوق اخذ رای در نقاط مختلف ایلام نیز برای جمع آوری مردم پیش بینی شده است.

کد مطلب 3979404

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