به گزارش خبرگزاری مهر، کامران مصطفوی قائم مقام سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران که در نشست تخصصی احیا و ساماندهی رودخانه های شهری سخن می گفت، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: دستاوردهای طرح جامع مدیریت آب های سطحی که طی 10 سال گذشته در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته است، نشان می دهد مطالعات مربوط به احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران می تواند به راهکارهای عملیاتی منجر شده و از این طریق به بهبود وضعیت زیست محیطی شهر تهران کمک کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست های مختلف در زمینه معرفی و بررسی طرح احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران از مهرماه سال 1394 تا کنون، برپایی رویدادهای علمی مرتبط را زمینه ساز ایجاد حساسیت و آگاهی بخشی در مورد ضرورت احیای رودخانه ها دانست و یادآور شد: چنانچه بحث احیا و ساماندهی رودخانه ها به درستی مدیریت شود، خطر بروز سیلاب نیز کاهش می یابد.

در بخش دیگری از این نشست، سعید احمری مدیر گروه آبهای سطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ضمن ارائه تاریخچه ای از نحوه مواجهه بشر با رودخانه های شهری، به تشریح ویژگی های رویکرد نوین تعامل با این مواهب طبیعی و همچنین اهداف اصلی طرح احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران پرداخت.

گفتنی است شهرداری تهران طی سال های اخیر نگاهی ویژه به مقوله احیای رودخانه های شهر تهران داشته است. تغییرات جریان ورودی آب از سرشاخه ها، ورود فاضلاب خانگی و صنعتی به رودخانه ها و همچنین دخل و تصرف در حریم رودخانه ها، از چالش هایی است که حیات آبراهه ها و به تبع آن سفره های آب زیرزمینی تغذیه کننده از بستر آنها در شهر تهران را تهدید می کند.