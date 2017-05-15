معرفی برگزیدگان نهمین ایده پارک مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین رویداد ایده پارک با موضوع مهندسی پزشکی تجهیزات و اپلیکیشن های حوزه سلامت با حضور مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان در محل سالن همایش های دانشگاه برگزار شد.

براساس این گزارش حدود ۱۴ طرح با موضوع مهندسی پزشکی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۳ طرح به عنوان طرح‌های برتر معرفی شدند.

سید امیر حسین مصطفوی با طرح «دستگاه مانیتورینگ فشار خون با استفاده از نبض»، سحر سیفی با طرح «دوندگان» و سجاد رستمی با طرح «جا مسواکی آنتی باکتریال» موفق به کسب رتبه های اول تا سوم این دوره از ایده پارک دانشگاه صنعتی همدان شدند.

گفتنی است ایده پارک ها یکی از برنامه های تشویقی برای افراد دارای توانایی علمی و بخصوص دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی است که از طرف پارک های علم و فناوری در کشور برگزار می شود و در این مراسم فرد ایده پرداز ۳ دقیقه فرصت دارد تا با توضیح ایده خود نظر داوران مراسم را جلب کند.