ورزشکار جهرمی در مسابقات نجات غریق ساحلی کشور مدال طلا گرفت

عبدالرحیم خداجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پایان هفته سوم و چهارم مسابقات نجات غریق ساحلی کشور که در سه رشته دو ۴×۹۰ متر ، دو ۹۰متر سرعت انفرادی و پرچم در ساحل برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ۵۶۴ امتیاز مقام قهرمانی را از آن خود کرد. هیات نجات غریق خوزستان با ۴۵۴ امتیاز دوم شد و تیم ارتش جمهوری اسلامی با ۳۹۸ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم افزود: در این بین سجاد رزمجو که از شهرستان جهرم در قالب تیم دانشگاه آزاد به این رقابت ها اعزام شده بود در رشته تیمی دو ۴×۹۰ موفق به کسب مدال طلا شد.