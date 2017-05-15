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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

ورزشکار جهرمی در مسابقات نجات غریق ساحلی کشور مدال طلا گرفت

ورزشکار جهرمی در مسابقات نجات غریق ساحلی کشور مدال طلا گرفت

جهرم-رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت: سجاد رزمجو ورزشکار جهرمی موفق به کسب گردن آویز طلا در نخستین دوره مسابقات نجات غریق ساحلی کشور شد.

عبدالرحیم خداجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پایان هفته سوم و چهارم مسابقات نجات غریق ساحلی کشور که در سه رشته دو ۴×۹۰ متر ، دو ۹۰متر سرعت انفرادی و پرچم در ساحل برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ۵۶۴ امتیاز مقام قهرمانی را از آن خود کرد. هیات نجات غریق خوزستان با ۴۵۴ امتیاز دوم شد و تیم ارتش جمهوری اسلامی با ۳۹۸ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم افزود: در این بین سجاد رزمجو که از شهرستان جهرم در قالب تیم دانشگاه آزاد به این رقابت ها اعزام شده بود در رشته تیمی دو ۴×۹۰ موفق به کسب مدال طلا شد.

کد مطلب 3979411

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