باید از توان جوانان در انجمن هنرهای تجسمی انقلاب استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نجابتی مدیرعامل جدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس در اولین روز حضور خود در این سمت به تشریح رویکردهای جدید این انجمن پرداخت.

وی بیان کرد: بحمدالله در سال های اخیر انجمن با مدیریت آقای حبیبی و مشاوره با کارشناسان نخبه و پیشکسوت کارهای موثری انجام شده است که با رفتن او به سمت معاون هماهنگ کننده بنیاد فرهنگی روایت این مسئولیت بر عهده بنده گذاشته شده است. امیدوارم با رویکرد جدیدی که با حضور جناب آقای حسنی به عنوان مسئول بنیاد فرهنگی روایت ایجاد شده بتوانیم با لطف و عنایت حضرت حق تعالی و همکاری و مساعدت فعالان هنری جبهه فرهنگی انقلاب شاهد اتفاقات گسترده ای در استفاده از ظرفیت های هنری کشور در این خصوص باشیم.

وی ادامه داد: عمده هدف جدید استفاده حداکثری از توان و ظرفیت موجود هنرمندان خصوصا جوانان و نسل های جدید هنرهای تجسمی در تقویت و تبیین ارزش های انقلاب و فضای مقاومت در سطح کشور و کشورهای جبهه مقاومت است که در این راستا آموزش های تکمیلی و تقویت بنیه علمی و حمایت تشکل ها و گروه های هنری در تمامی نقاط کشور و مناطق محروم ضروری به نظر می رسد.

عضو انجمن خوشنویسان ایران گفت: درباره نمایش آثار در فضاهای شهری علاوه بر فضاهای تعریف شده مرسوم چون گالری و نمایشگاه، نگاهی نو خواهیم داشت و فضاهای جدیدی را تعریف خواهیم کرد.

مدیر کانون هنر شیعی اظهار کرد: امیدواریم در شورای سیاست گذاری انجمن که ترکیبی است از پیشکسوتان و فرمانده هان جوان جریان های هنری و تاثیرگذار در سطح کشور، به طرح و برنامه جامعی جهت شناسایی و جذب نیروهای توانمند و مستعد و رشد و ارتقای سطح کیفی و تولید آثار مورد نیاز مخاطب امروز و مناسب شرایط جهانی برسیم.

وی همچنین در ارتباط با برگزاری پنجمین جشنواره جهانی هنر مقاومت توسط انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس گفت: این امر به تصمیم گیری شورای سیاست گذاری بستگی دارد که امیدواریم به زودی در نخستین جلسه آن حامل اخبار خوبی برای اهالی حوزه هنرهای تجسمی با رویکرد مقاومت باشیم.

مسعود نجابتی اوایل هفته جاری طی حکمی از سوی احسان محمد حسنی مسئول بنیاد فرهنگی روایت جایگزین محمد حبیبی در سمت مدیر عامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس شد.