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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

مدیر امور آبفای شهرستان ابهر :

واگذاری بیش از هزار انشعاب آب و فاضلاب به مشترکین ابهری

واگذاری بیش از هزار انشعاب آب و فاضلاب به مشترکین ابهری

زنجان- مدیر امور آبفای شهرستان ابهر گفت: در سال ۹۵ یک هزار و ۱۳۵ فقره  انشعاب آب و فاضلاب به مشترکین شهرستان ابهر  واگذار شده است .

به گزارش خبرنگار مهر،  محمود خلجی ظهر دوشنبه در جمه خبرنگاران، افزود: طی سال گذشته ۹۳۶ فقره انشعاب آب و ۱۹۹ فقره انشعاب فاضلاب به مشترکین ابهر واگذار شده است. 

وی اظهار کرد:  واگذاری انشعاب آب به مساکن مهر خیرساز  این شهر به تعداد ۵۰۴ فقره نیز در دست اقدام  و زیرساخت های آن در حال آماده سازی است .

مدیر امور آبفای شهرستان ابهر از تامین و واگذاری انشعاب به بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی الغدیر ابهر نیز خبر دادو گفت : برای تجهیز این بیمارستان حدود یک کیلومتر لوله گذاری با صرف بیش از یک میلیارد ریال اعتبار عملیاتی شده است. 

خلجی به تعویض کنتورهای معیوب هم اشاره کرد و گفت : در سال گذشته یک هزار و ۵۴۵ فقره کنتور خراب تعویض شده که در حال حاضر ۲ هزار و ۱۰۵ فقره کنتور خراب در شهر ابهر وجود دارد. 

خلجی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای وصول مطالبات هم گفت : در راستای وصول مطالبات بیش از ۱۵۰ مورد مکاتبه با ادارات و سازمان ها صورت گرفته و بیش از ۷ هزار برگه اخطاریه به مشترکین بدهکار و ۹۷۰ فقره اخطاریه به مشترکین پر مصرف صادر شده است .

وی افزود: در یکساله ۹۵ حدود ۴۳۶ فقره تست خوشه ای جهت پایش کیفیت آب شرب مشترکین انجام شده است. 

وی میزان حجم آب فروخته شده را ۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۸۵۴ متر مکعب  اعلام کرد و افزود : در سال ۹۵ یک میلیارد و ۳۲۳ هزار و ۴۱۱ متر مکعب فاضلاب توسط امور ابفای ابهر جمع آوری شده است. 

مدیر امور آبفای شهرستان ابهر به انشعابات غیر مجاز هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۴۶ انشعاب غیر مجاز شناسایی شد که ۷۰ انشعاب به مجاز تبدیل و ۳۶ انشعاب نیز جمع آوری شده است. 

کد مطلب 3979431

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