«آوای رسام» در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «آوای رسام» در نظر دارد در جدیدترین کنسرت خود قطعاتی از آلبوم اخیر خود با نام «برف نو» را اجرا کند. قطعات این آلبوم همچون هم آوای برف، برف، شهره شهر، رها، رانده در دستگاه شور و اشاره به آواز دشتی و دستگاه نوا بر روی اشعاری از حافظ، فریدون مشیری و احمد شاملو ساخته شده است.

میثم ملکی سرپرست و آهنگساز، مهساد امرودی و میثم ملکی هم خوان، مهیار طریحی نوازنده سنتور، میثم ملکی نوازنده تار، پیام جوانی نوازنده باقلاما، حسین خوشنویس نوازنده تار باس، مهراد نوبخت پور نوازنده کمانچه، بیتا قاسمی نوازنده قیچک باس، مهرناز دبیرزاده تمبک و سازهای کوبه ای و رامین علیپور نوازنده تمبک گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

کنسرت گروه «آوای رسام» پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران ساعت ۲۱ اجرا می شود.