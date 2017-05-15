به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، رقابت های ژیمناستیک بازی های کشورهای اسلامی امروز دوشنبه با حضور نمایندگان ٥ کشوره آذربایجان(۲ نماینده)، ترکیه(۲ نماینده)، ایران(۲ نماینده)، قطر و اندونزی (هرکدام یک نماینده)در بخش دارحلقه پیگیری شد.

سعید رضا کیخا و هادی خناری نژاد نمایندگان ژیمناستیک ایران در این وسیله بودند که خناری نژاد با کسب امتیاز ۱۳.۸۵۰ روی سکوی سوم رفت و یک برنز برای ایران گرفت. کیخا هم با کسب امتیاز ١٢.٧٠٠ به رتبه پنجمی بسنده کرد.

این دومین مدال برنز ژیمناستیک ایران در بازی های کشورهای اسلامی بود. پیش از این ژیمناست های کشورمان در وسیله ٦ اسباب برنزی شده بودند. این نوزدهمین مدال کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی است.

مجموع مدال های کاروان ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی تا این لحظه به شرح زیر است:

مدال طلا:

نرجس امام قای نژاد (تفنگ بادی ١٠ متر)، نسرین دوستی (وزن ٥٠ کیلوگرم کاراته)، سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو)، سجاد گنج زاده (کاراته)

مدال نقره:

الهه احمدی (تفنگ بادی ١٠ متر بانوان) رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته)، تیم میکس ١٠ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی)، هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی)، محمد علی شنانی ( جودو نابینایان)



مدال برنز:

امیر مهدی زاده (وزن -٦٠ کیلوگرم کاراته)، طراوت خاکسار (وزن -٥٥ کیلوگرم کاراته)، علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو)، تیم شنا چهار در صد متر، تیم ملی ژیمناستیک، ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا)، مهسا افسانه (برنز کاتا)، محدثه آقایی(کاراته)، محمد احمدی (٥٠ متر تپانچه آزاد مردان)، هادی خناری نژاد(ژیمناستیک)