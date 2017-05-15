به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی ظهر امروز در همایش آسیب شناسی فضای مجازی با اشاره به اینکه آسیب‌های فضای مجازی در سطوح مختلف جامعه متفاوت است، اظهار داشت: در همه سطوح به جای منع استفاده باید به امر پیشگیری و مصون سازی توجه نشان داد زیرا بهترین ابزار مقابله با آسیبهای فضای مجازی، پیشگیری است.

وی تصریح کرد: اگر مصونیت ایجاد کردیم و توانمندی افراد را بالا بردیم، آنگاه در مقابله با آسیب‌ها موفق عمل کرده ایم.

عفتی عنوان کرد: پیش از این تصور می‌شد که در برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر، هرچه مرزها را محکمتر ببندیم، اشاعه آسیبها کمتر است اما عملا نتوانستیم موفق باشیم و آسیبهای اجتماعی از مرزهای گوناگون وارد شد.

وی با اشاره به نظام تعلیم و تربیت در دین اسلام بیان کرد: در آموزه های دینی ما گفته می شود که فرزندان خود را برای زندگی فردا تربیت کنیم بنابراین ضروری است فرزندان و کودکان ما با مخاطرات مختلف از جمله مخاطرات فضای مجازی آشنا شوند.

عفتی یادآورد شد: در بحث آسیب های مجازی با توجه به نوع امکانات و ارتباطاتی که وجود دارد باید آنها را بشناسیم و فرزندانمان را نسبت به آسیبهای آن توانمند کنیم.

وی با اشاره به سطح استفاده از شبکه های اجتماعی و حضور در فضای مجازی اظهار داشت: اینکه ما با این سطح امکانات توانسته ایم خودمان را توانمند کنیم، موضوعی است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: مباحثی که در فضای مجازی وجود دارد، هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک تهدید برای سلامت نسل آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همه قابلیتها و تکنولوژی که بشر به آن دست می یابد باید به نحوی استفاده شود که کمترین آسیب برای آینده را داشته باشد.

همایش آسیب شناسی فضای مجازی ویژه کارشناسان بهزیستی و آموزش و پرورش امروز به میزبانی بهزیستی استان یزد برگزار شد.