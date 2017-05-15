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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

در همایش آسیب‌شناسی فضای مجازی مطرح شد؛

لزوم آشنایی کودکان باخطرات فضای مجازی/مصون‌سازی بهترین راه مقابله

لزوم آشنایی کودکان باخطرات فضای مجازی/مصون‌سازی بهترین راه مقابله

یزد ـ مدیرکل بهزیستی استان یزد با تاکید بر اینکه فضای مجازی به هر حال امکانی است که امروز در دسترس بشر قرار گرفته است، گفت: لازم است کودکان با مخاطرات این فضا آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی ظهر امروز در همایش آسیب شناسی فضای مجازی با اشاره به اینکه آسیب‌های فضای مجازی در سطوح مختلف جامعه متفاوت است، اظهار داشت: در همه سطوح به جای منع استفاده باید به امر پیشگیری و مصون سازی توجه نشان داد زیرا بهترین ابزار مقابله با آسیبهای فضای مجازی، پیشگیری است.

وی تصریح کرد: اگر مصونیت ایجاد کردیم و توانمندی افراد را بالا بردیم، آنگاه در مقابله با آسیب‌ها موفق عمل کرده ایم.

عفتی عنوان کرد: پیش از این تصور می‌شد که در برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر، هرچه مرزها را محکمتر ببندیم، اشاعه آسیبها کمتر است اما عملا نتوانستیم موفق باشیم و آسیبهای اجتماعی از مرزهای گوناگون وارد شد.

وی با اشاره به نظام تعلیم و تربیت در دین اسلام بیان کرد: در آموزه های دینی ما  گفته می شود که فرزندان خود را برای زندگی فردا تربیت کنیم بنابراین ضروری است فرزندان و کودکان ما با مخاطرات مختلف از جمله مخاطرات فضای مجازی آشنا شوند.

عفتی یادآورد شد: در بحث  آسیب های مجازی با توجه به نوع امکانات و ارتباطاتی که وجود دارد باید آنها را بشناسیم و فرزندانمان را نسبت به آسیبهای آن توانمند کنیم.

وی با اشاره به سطح استفاده از شبکه های اجتماعی و حضور در فضای مجازی اظهار داشت: اینکه ما با این سطح امکانات توانسته ایم خودمان را توانمند کنیم، موضوعی است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: مباحثی که در فضای مجازی وجود دارد، هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک تهدید برای سلامت نسل آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همه قابلیتها و تکنولوژی که بشر به آن دست می یابد باید به نحوی استفاده شود که کمترین آسیب برای آینده را داشته باشد.

همایش آسیب شناسی فضای مجازی ویژه کارشناسان بهزیستی و آموزش و پرورش امروز به میزبانی بهزیستی استان یزد برگزار شد.

کد مطلب 3979459

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