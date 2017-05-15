توافق ویتنام و چین برای حل دیپلماتیک مناقشات دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین و ویتنام با صدور بیانیه ای مشترک از تفاهم برای مدیریت و کنترل مناقشات ارضی خود در دریای چین جنوبی خبر دادند تا به این ترتیب، به ثبات و صلح منطقه خدشه ای وارد نشود.

گفتنی است ویتنام به عنوان یکی از کشورهای ذینفع در مناقشه دریای چین جنوبی، از بیشترین اختلاف نظر با پکن برای برآورده کردن مطالبات خود برخوردار است.

بیانیه مشترک دو کشور در ادامه گفتگوی دو جانبه «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین و «تران دای کوانگ» همتای ویتنامی وی که هفته پیش انجام و موفقیت آمیز توصیف شد، ارائه می شود.

به این ترتیب قرار است طرفین تبادلی صادقانه و عمیق با یکدیگر داشته و در نهایت از مکانیسمی مشترک برای پیشبرد مذاکره برای رفع مناقشات استفاده کنند.