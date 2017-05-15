به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در اراک، با بیان اینکه روابط عمومی ها نقش مهمی در آگاه سازی مردم و ارتقای فرهنگ عمومی داشته و باید در راستای اعتلای فرهنگی جامعه قدم بردارند، اظهار داشت: هر چه روابط عمومی ها در حوز هکاری خود مسلط تر عمل کرده و با برنامه حرکت کنند دستیابی به اهداف راهبردی این حوزه بیش از پیش تسهیل و تسریع می شود.

وی افزود: آگاه سازی مخاطبان و اجتماع در رابطه با هر سازمان و اطلاعات و اخبار مربوط به آن از جمله مهمترین وظایف روابط عمومی در هر سازمانی است.

استاندار مرکزی بیان کرد: قطعا افزایش مهارت و توانمندی روابط عمومی ها و اشراف به علم روابط عمومی، جایگاه مهم این حوزه را ارتقا می بخشد و طی سال های اخیر خوشبختانه این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

زمانی قمی خاطرنشان ساخت: روابط عمومی ها از بدنه فرهنگ اجتماع جدا نیستند و بازخورد برنامه ها و اقدامات این حوزه به خوبی در جامعه قابل مشاهده است که این مهم نشانگر مسئولیت سنگینی فعالان حوزه ارتباطات است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه بایستی بر مدار منطق تصمیم گیری و حرکت کنیم، تصریح کرد: از این طریق است که به توسعه و رشد دست خواهیم یافت و گام برداشتن در این مسیر آسیب ها را از ما دور می کند.

استاندار مرکزی اضافه کرد: نگاهی به کشورهای توسعه یافته و موفق جهان و بررسی آنها کاملا موید این موضوع است که منطقی عمل کردن و پرهیز از افراط و تفریط، موفقیت و رشد را در پی دارد و دور شدن از اخلاق و منطق، صدمات جدی وارد می کند.

در این مراسم همچنین مصطفی عرب، مسئول روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی اظهار داشت: روابط عمومی یک از مشاغل سخت و پراسترس در تمام دنیا است و فعالان این حوزه با مسائلی مواجه هستند که برای رفع آنها در مسیر ارتقای فعالیت روابط عمومی ها، بایستی اقدامات و تصمیمات حمایتی صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی روابط عمومی ها افزود: این مساله می تواند جایگاه واقعی یک روابط عمومی حرفه ای را محقق کرده و نشان دهد، تا به این ترتیب شاهد ظهور توانمندی های این حوزه در عرصه ها و سازمان های مختلف باشیم.

عرب خاطرنشان ساخت: شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مرکزی طی سه سال گذشته ۲۸ نشست با حضور مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان برگزار کرده که این اقدام نقش مهمی در افزایش تعامل و هماهنگی میان این واحد در سازمان های مختلف استان و ارائه عملکردی بهتر داشته است.