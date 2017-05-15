تقریر روشنفکرانه از امام خمینی(ره) به یک آسیب جدی بدل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و بررسی کتاب نقدی بر مدخل خمینی روح الله در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در ۲۲اردیبهشت ۹۶ در سالن یاس برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، پژوهشگر ارشد «فقه حکومتی»، دکتری علوم سیاسی و نویسنده کتاب«بنیادشناسی و زمینه شناسی عقلانیت»، در نشست رونمایی و بررسی کتاب «نقدی بر مدخل خمینی روح الله در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی» یکی از سخنرانان اصلی بود.

وی گفت: این یک جلسه علمی است و از تلاش علمی که در کتاب مورد بحث صورت گرفته است تقدیر می کنیم. برخی از بحث ها ممکن است صرفا جنبه سیاسی پیدا کند، و حب و بغض های سیاسی در آن راه پیدا کند ولی ما همواره نیازمند این هستیم که به تحلیل های علمی و بررسی های علمی (چه موافق و چه مخالف نظر خود) به دور از حب و بغض ها بپردازیم و هم ابعاد تاریخی و ابعاد نظری را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: اساسا دائرةالمعارف نگاری کار بسیار دشواری است. خصوصا در دوران معاصر و با تنوع موضوعی که وجود دارد.

ذبیح الله نعیمیان گفت: نکته اساسی که در مدخل خمینی با ان مواجهیم آنکه اسلوب تاریخ نگاری باید روشمند باشد که این روشمندی مشاهده نمی شود. البته از برخی دیگر از نویسندگان مدخل مانند جناب آقای انصاری ممکن است ما انتظار مراعات اسلوب ها و روشهای فنی را نداشته باشیم. اما جناب آقای دکتر پاکتچی در میان نویسندگان این مدخل، در بحث های روشی شهره اند؛ با این وجود نقائص روشنی از حیث اسلوب نگارشی در این مدخل به چشم می خورد که نویسندگان کتاب نقد، تلاش کرده اند به آن بپردازند.

وی ادامه داد: این کتاب موارد خوبی را برجسته که به دور از شأن نویسندگان می تواند باشد. غلط های روشن تاریخی، اجداد امام خمینی را مثلا چند نسل را در ۳۰ سال بیاوریم. یا در بخش منابع، آیا افرادی مثل محسن میلانی می تواند منبع مورد اتکایی در ارجاع مباحث مربوط به امام باشد؟ توازن علمی در مراجعه به منابع مشاهده نمی شود. گرایش های خاصی در منابع به چشم می خورد. کسی که از لحاظ مبنایی مخالف انقلاب و امام است، تا چه حد می تواند معرف امام باشد؟! اشکالی ندارد که در هر بحث علمی سراغ منابع رقیب برویم اما این مراجعه باید روشمند باشد. آیا این ضعف های فاحش قابل جبران نبوده است؟ اینهمه اسناد و مصاحبه ها و سخنان امام شناسان و همراهان و یاران امام خمینی از چه رو در مدخل امام بازتاب نیافته است؟ گوئی که عملکرد مؤسسه نشر آثار امام نیز در این زمینه مورد نقد جدی است و واقعا نمی توان چنین اشتباهاتی را پذیرفت.

وی افزود: اهمیت امام بیش از هر مدخل دیگری است. این ضعف های فاحش از چنین مدخلی مورد انتظار نبوده است. ممکن است در سایر مداخل این دایرةالمعارف هم اشتباهات مشابهی باشد. البته خود این کتاب هم ممکن است مورد نقد باشد و آن جلسه جدایی می طلبد. اما اشتباهات موجود در این دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بسیار دور انتظار است.

ذبیح الله نعیمیان گفت: عدم وحدت رویه در کاربست القاب و عناوین حوزوی نیز نشان می دهد که مدخل روشمند نیست. ممکن است هر مجموعه یا نویسنده ای یک مبنای خاصی داشته باشد مثلا با ارزشمداری در نگارش موافق باشد یا نباشد، اما بالاخره باید این مبنا روشن باشد.

وی افزود: غیر از امور روشی، در مباحث تحلیلی نیز اشکالات فاحشی وجود دارد. بعنوان نمونه در مباحث مربوط به نقش و جایگاه حاج آقامصطفی خمینی بسیار کمرنگ روایت شده است. یا در مورد اندیشه فقهی امام خمینی و پیشینه نظریه ولایت فقیه و اندیشه حکومت اسلامی نیز، سیر تطور این اندیشه بسیار ناقص روایت شده است. بعنوان نمونه امام در سال ۳۰ در درس خارج اصول شان مفصلا این بحث را آورده اند که در کتاب «تهذیب الاصول» آمده است. حتی امام پیش از دروس ولایت فقیه در سال ۴۸، در بحث «اجتهاد و تقلید» بیش از ده صفحه در مورد ولایت فقیه بحث کرده بودند. این قبیل امور را چرا آقای حمید انصاری نباید اطلاع داشته باشد یا آن را در مدخل امام درج نکنند؟ مگر ایشان مسئول تنظیم و نشر آثار امام نیست؟

وی ادامه داد: یکی دیگر از امور مغفول در مدخل خمینی روح الله، عدم بازتاب روابط امام با سایر بزرگان از جمله آیت الله العظمی بروجردی است که در این مدخل نام ایشان را نیز بدون هر نوع لقب حوزوی آورده اند! این البته نقد روشی است. نسبت امام و الگوی انقلاب اسلامی نیز چندان روشن نیست. آیا اندیشه امام بازتاب انفعالی از فضای جامعه بوده یا ایشان خود مؤسس یک گفتمان ثابت است؟ مفهوم گفتمان گاهی به معنای سیال بودن اشاره دارد. گفتمان تغییر پذیر است اما گفتمان امام (بر پایه ولایت فقیه)، گفتمان ثابت شیعه است. این مسأله چقدر در این مدخل مورد توجه بوده است؟ در این مدخل همچنین روشن نیست که مواضع سیاسی امام با گفتمان ایشان چه نسبتی دارد. کسانی که دغدغه جامعه شناسی معرفت را دارند، گاه زمینه انگار مطلق هستند یا زمینه انگار افراطی اند. یک شخصیت بزرگ را تابع شرایط زمان معرفی می کنند، بدون اینکه تفاوتی بین اندیشه های ثابت و مواضع مبتنی بر شرایط و موانع متغیر قائل شوند. در این مدخل این نسبت مراعات نشده است.

ذبیح الله نعیمیان گفت: یکی دیگر از ایرادات فاحش، تفکیک بین جایگاه دینی و جایگاه سیاسی امام خمینی است. این دو چه نسبتی دارند؟ در این مدخل در ماجرای ارتداد سلمان رشدی ادعا شده که این دو جنبه از هم منفک هستند و ماجرای سلمان رشدی را به جنبه مذهبی امام ربط داده اند و از جایگاه سیاسی ایشان منفک کرده اند! این دوگانگی فقهی و اندیشه ای در امام وجهی ندارد. مگر امام شخصیت دوگانه ای دارد که اینطور روایت کرده اند؟ چه موافق امام باشیم و چه مخالف ایشان، نسبت اندیشه و مواضع امام روشن است و نمی توان آن را نادیده گرفت. مبانی نویسندگان در مدخل چه بازتابی داشته است؟

وی در پایان اظهار داشت: تقریر روشنفکرانه از امام یک آسیب جدی است. یک از افرادی که خودشان به شدت متهم به مصادره امام است، در مصاحبه با نشریه «حریم امام» گفته بود که باید جلوی مصادره امام را بگیرید! در این مدخل نیز شواهد زیادی از تقریر روشنفکرانه از امام به چشم می خورد که با ادبیات سیال منعکس شده است.