انصراف ۴ نامزد از شرکت در انتخابات شورای شهر گناباد

محمد علی نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداداعضای شورای شهر گناباد ۵ نفر می باشد که ۳۸ نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر گناباد تایید صلاحیت شده اند که از این تعداد تاکنون ۴ نفر انصراف خود را به فرمانداری این شهر اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: ۴۷۳ نامزد در انتخابات شورای شهر و روستای گناباد تایید صلاحیت شده اند که مشغول تبلیغات هستند.

فرماندار گناباد افزود: تخلفاتی که به ستاد انتخاب شهرستان گزارش شده ،شامل نصب بنر خارج از محدوده ستاد کاندیداها و در مواردی استفاده همزمان از چند مغازه برای ستاد انتخاباتی بوده است.

وی یکی دیگر از تخلفات کاندیداها را تبلیغات زود هنگام اعلام کرد وگفت: تبلیغات انتخاباتی رصد شده و به تخلفات مشاهده شده ، تذکرات لازم مطابق قانون داده می شود.

نبی پور خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که برای بهتر معرفی شدن کاندیداها صورت گرفته، برنامه ریزی جهت سخنرانی آنها در تمام مساجد است که در این خصوص با هیئت امناء مساجد نیز هماهنگی صورت لازم گرفته تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار گناباد در خصوص شایعه عدم برگزاری سخنرانی در محل مصلی این شهر نیز افزود: مصلی گناباد برای سخنرانی نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری پیش بینی شده و کاندیداهای شورای شهر می توانند از دیگر مساجد و اماکن شهرستان برای برگزاری سخنرانی خود استفاده نمایند.