امحاء ۵۰ بنر تبلیغاتی غیرمجاز نامزدهای شورا در صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آقاجانی در نشست با اصحاب رسانه شهرستان صومعه سرا که عصر دوشنبه در دفتر روابط عمومی فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: براساس دستور العمل ابلاغی درباره نوع تبلیغات پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا توسط نامزدها در سطح شهرستان با هرگونه تبلیغات غیرمجاز برخورد قانونی شده و می شود.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده آثار تبلیغاتی غیر مجاز ضمن امحاء آثار و ضبط مورد تخلف، صورت جلسه مذکور نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود، افزود: تاکنون نیز که تنها دو روز به انتهای مهلت قانونی تبلیغات نامزدها باقیمانده ۵۰ بنر تبلیغات غیر مجاز توسط کمیته امحاء در سطح شهرستان جمع آوری شده است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات صومعه سرا با اشاره به اینکه خساراتی که آثار تبلیغاتی کاندیداها بر روی اماکن عمومی و امکانات دولتی وارد شده نیز از سوی دستگاه های مربوطه برآورده خسارت شده و از طریق دادگستری طرح شکایت می شود، گفت: لازم به ذکر است که شهروندانی که در طول ایام تبلیغات انتخاباتی از سوی کاندیدا دچار خسارت می شوند می توانند به دادگستری مراجعه و اقامه دعوی کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر نامزد انتخاباتی تنها می تواند دو ستاد در سطح شهر در نظر گرفته و از این سو نیز تنها دو بنر تبلیغات در ابعاد ۷۰*۱۰۰ استفاده کنند و هرگونه بنرهای تبلیغاتی اضافی نیز جزء تبلیغات غیرمجاز محسوب شده و قطعا از سوی کمیته امحاء شهرستان جمع آوری و مستندسازی می شود.

آقاجانی در ادامه تصریح کرد: همچنین آویزان کردن تبلیغات نامزدها بر روی ساختمان های مسکونی غیرقانونی بوده واز طریق حکم قضایی جمع آوری می شود و درصورت همکاری نکردن مالکان ساختمان های مذکور به دستور دادستان شهرستان صومعه سرا و با همکاری ادارات آب، برق، گاز انشعاب آنها تا روز انتخابات قطع می شود.

وی افزود: کاندیدایی که بیشترین تخلفات تبلیغاتی را داشته باشد از سوی دادگستری فراخوانده شده و تخلفات مذکور در پرونده وی ثبت می شود.

به گفته این مسئول ایجاد آلودگی های صوتی، قرار دادن سیستم های صوتی در سطح خیابان و خارج از ستادهای انتخاباتی تخلف بوده و درصورتی که محلی به عنوان ستاد انتخابات در نظر گرفته می شود صنف مربوطه حق فعالیت در ۱۰ روز تبلیغات را در آن مکان نداشته و در صورت مشاهده هرگونه از این موارد برخورد قانونی می شود.