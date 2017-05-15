برنامه مدونی برای آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری مواد مخدر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نخعی پور بعد از ظهر دوشنبه در کمیته فرهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر اینکه باید دغدغه بیشتری در حوزه مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد، اظهار داشت: این دغدغه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت بسیار بیشتر باشد.

وی بیان کرد: این در حالی است که شورا و دولت نسبت به پیشگیری از اعتیاد، مبارزه، فرهنگ سازی و پیشگیری ورود خوبی نداشته است.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه در بخش مبارزه خوب عمل می کنیم و نیروهای مسلح امروز امنیت را برقرار کرده اند، عنوان داشت: اما متاسفانه در حوزه پیش بینی و پیشگیری از مواد مخدر دچار مشکل هستیم.

نخعی پور با بیان اینکه از اعتبارات کمی که به این حوزه اختصاص داده شده احساس شرمندگی می کنیم، اضافه کرد: نگاه مسئولان دولتی به حوزه مواد مخدر و کارهای پیشگیری و فرهنگی بسیار کم است.

بودجه های فرهنگی سال به سال کاهش پیدا می کند

وی همچنین با انتقاد از اینکه سند مدونی برای آموزش و پرورش در حوزه مواد مخدر نداریم، بیان داشت: در برنامه ششم توسعه برنامه خوبی برای مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده اما دولت چقدر از این برنامه استفاده کرده و در برنامه بودجه برای آن بودجه در نظر گرفته است؟

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی ادامه داد: سند ننگین ۲۰۳۰ به آموزش و پرورش ابلاغ می شود اما سندی در حوزه آموزش و پرورش نداریم.

نخعی پور با اشاره به اینکه از حدود سه سال قبل به دنبال راه اندازی کانون تخصصی مشاوره در مساجد هستیم اما بودجه نداریم، عنوان داشت: بودجه های فرهنگی سال به سال کاهش پیدا می کند و با بودجه های اندکی که به این حوزه اختصاص می یابد نمی توان کاری انجام داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در تمام مساجد روستایی کانون های فرهنگی هنری راه اندازی شده است، افزود: اگر می خواهیم کاری انجام شود باید از دغدغه از مسئولان بالادستی به ما منتقل شود.