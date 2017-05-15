قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: توسعه زیرساخت های گردشگری در این استان از اهداف اصلی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: توسعه گردشگری زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید از این ظرفیت استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توانمندی های این استان در بخش گردشگری بیشمار است و باید از این ظرفیت های و توانمندی های برای توسعه استان استفاده کرد.

وی عنوان کرد: جاذبه های گردشگری در این استان متنوع هستند و باید این جاذبه های گردشگری معرفی شوند.

گردشگران چهارمحال و بختیاری سالانه افزایش می یابند

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه امکانات گردشگری در مکان های گردشگری استان زمینه افزایش ورود مسافر و گردشگر را به استان فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به این استان هر ساله افزایش می یابد، تاکید کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه امکانات گردشگری در این استان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب سرمایه گذار در این بخش ضروری است و باید تلاش کرد سرمایه گذاران در این مسیر گام بردارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهار خطه شدن جاده های این استان نقش مهمی در توسعه گردشگری این استان دارد، ادامه داد: چهار خطه شدن جاده ها موجب بهبود تردد و کاهش حوادث می شود و نقش مهمی در افزایش ورود مسافر و گردشگر به استان دارد.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری در بخش گردشگری دارد که باید از این ظرفیت های در مسیر توسعه استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توسعه گردشگری اشتغال ایجاد می شود و بسیاری از مشکلات در جامعه رفع می شود.

بیش از ۲۵۰ جاذبه گردشگری شناخته شده در این استان وجود دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۲۵۰ جاذبه گردشگری شناخته شده در این استان وجود دارد که باید زمینه معرفی بیشترآنها برای جذب گردشگر فراهم شود.

وی ادامه داد: توسعه بزرگراه های چهارمحال و بختیاری به بیش از ۳۰۰ کیلومتر نقش مهمی در توسعه گردشگری این استان دارد.

وی کرد: راه اندازی مراکز اقامتی مجهز نقش مهمی در ورود مسافر و گردشگر به این استان دارد.