نمایشگاه بزرگ کتاب در رامسر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید داریوش قانع رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر بعدازظهر دوشنبه در حاشیه گشایش نمایشگاه کتاب در بازار بزرگ آرامش این شهرستان اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب رامسر ۱۰۰ ناشر و ۲۰ هزار عنوان کتاب از انتشارات محراب قلم به مدت دو هفته از امروز کار خود را آغاز کرد و تلاش شد تا با در نظر گرفتن سلایق گوناگون، در این نمایشگاه کتاب عرضه و برای خریداران کتاب تا ۳۰ درصد تخفیف لحاظ شود.

قانع ضمن قدردانی از همکاری مدیرعامل بازار بین‌المللی آرامش و شهرداری رامسر، اضافه کرد: در صورت استقبال مردم؛ مدت‌زمان نمایشگاه تمدید می‌شود.

وی بابیان اینکه تیراژ کتاب در کشور بسیار کاهش‌یافته است، اظهار داشت: این معضل بزرگی است که مردم ما در سبد کالایی خود کتاب نداشته و سرانه مطالعه در کشور پایین است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر ادامه داد: بازتاب کاهش سرانه مطالعه؛ کم شدن فروش کتاب بوده و آثار نویسندگان در کنج خانه‌ها خاک می‌خورد.

وی گفت: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درزمینهٔ افزایش سرانه مطالعه، خرید آثار نویسندگان و کتاب‌هایی که برای نخستین بار چاپ شدند و حمایت از نویسندگان بومی در استان‌ها بوده و امید می‌رود تا با انجام این اقدامات شاهد افزایش سرانه مطالعه کتاب در کشور باشیم.