محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کناره گیری قالیباف از رقابت های انتخاباتی به نفع حجت الاسلام رئیسی گفت: جناب آقای قالیباف در این مدت زحمات زیادی کشیدند و در میدان جبهه رقابت به وظیفه خودشان عمل کردند و علیرغم همه این تلاش ها و کوشش ها امروز به این جمع بندی رسیدند که برای تقویت نیروهای جبهه انقلاب مصلحت آن است که کنار روند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: این آزمون بزرگی بود که قالیباف از پس آن برآمد و باعث انسجام بیشتر نیروهای انقلاب می شود و وحدت آفرین است.

وی ادامه داد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب از اول این قول را داده بود که ما نهایتا از میان نامزدهایمان یک نفر بیشتر نمی ماند و جناب آقای قالیباف داوطلبانه به این مساله عمل کردند، ان شاءالله ایشان ماجور باشند و امیدوارم ستادهای پرقدرت ایشان دو، سه روز آینده با حضرت آیت الله رئیسی همکاری جدی داشته باشند که با این همکاری امید داریم اردیبهشت ماه چهار سال آینده خوبی آنچه که مطلوب مردم است رقم بخورد.

باهنر تصریح کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب کار گسترده ای کرد بسیاری از دوستان را از سراسر کشور فراخواند و از اول هم با آقایان صحبت کرده بودند که در نهایت یک نفر بماند. جناب آقای قالیباف از نظر قانونی و شرعی هیچ تکلیفی نداشتند کنار بروند اما با این تصمیم رشد خودشان را نشان دادند آزمون خوبی بود ایشان کنار رفتند و امیدوارم این تصمیم باعث انسجام بیشتر نیروهای انقلاب و موفقیت در این صحنه سرنوشت ساز شود.