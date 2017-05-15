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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۳۷

استاندار بوشهر:

یک فروند بالگرد اورژانس به استان بوشهر اختصاص یابد

یک فروند بالگرد اورژانس به استان بوشهر اختصاص یابد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: یک فروند بالگرد اورژانس به استان بوشهر اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات طرح‌های اورژانسی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌ها و موقعیت خاصی در کشور است و خطرپذیری در این استان نسبت به دیگر مناطق بالا است.

وی برخورداری از اورژانس هوایی قوی و توانمند برای رسیدگی به سوانح دریایی را یک ضرورت دانست و افزود: بیمارستان در همه شهرستان‌های استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

استاندار بوشهر از راه‌اندازی بیمارستان دیر با حضور وزیر بهداشت در روز سه‌شنبه خبر داد و اضافه کرد: توسعه پایگاه‌های اورژانسی استان بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی از تکمیل طرح‌های بیمارستانی هم‌جوار بیمارستان ۲۰۰ تختی خلیج فارس بوشهر خبر داد و افزود: با ساخت یک مگا بیمارستان تعداد تخت‌های بیمارستانی شهر بوشهر به ۷۰۰ تخت افزایش می‌یابد.

سالاری با اشاره به صحبت‌های سرپرست اورژانس مبنی بر اضافه شدن ۱۱ بالگرد به ناوگان اورژانس هوایی کشور، ادامه داد: یک بالگرد به استان بوشهر اختصاص یابد تا شاهد رسیدگی بهتر و بیشتر به بیماران و حادثه‌دیدگان باشیم.

وی اضافه کرد: در راستای بهبود وضعیت سلامت در استان بوشهر تاکنون اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است و شاهد توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان هستیم.

کد مطلب 3979536

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