اتمام کار بهسازی شبکه برق بندر صادراتی پالایشگاه آبادان در ماهشهر

اسفندیار دائم الذکر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات نصب و راه اندازی ترانس های ۱۱ کیلو ولت شماره ۱ و ۲ جدید جنب پست برق ۳۳ کیلو ولت و تعمیرات خط هوایی شماره ۳ از مسی به آلومینیومی بندر صادراتی شرکت پالایش نفت آبادان در ماهشهر با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: انجام این طرح بیش از ۲۶ میلیارد ریال سوددهی در پی دارد.

وی از پایداری برق و جلوگیری از تأخیر و اختلال در انتقال فرآورده های نفتی و مصرف برق، بهره گیری از پست برق ۱۳۲ کیلوولتی جدید بندر صادراتی ماهشهر برای تامین برق ۱۱ کیلو ولت مورد نیاز ناحیه ساحلی و بکریا، رفع عدم اطمینان از شبکه برق رسانی پست برق۴۰ مایل به بکریا و ناحیه ساحلی و کاهش هزینه های تعمیراتی ناشی از سرقت های کابل های مسی و نیز فرسودگی شبکه برق رسانی چهل مایلی و کاهش تلفات نشتی عایقی و حرارتی و همچنین افزایش ظرفیت توان انتقالی به عنوان برخی از اهداف پیاده سازی شده در راستای انجام این عملیات نام برد.

دائم الذکر اظهار کرد: افزایش ضریب اطمینان شبکه برق رسانی به مخازن و تلمبه خانه های واقع در بکریا به منظور افزایش نقل و انتقالات مواد نفتی و نیز کاهش اختلال در این مورد، استفاده از حداکثر ظرفیت انتقال نفت خام در ایستگاه ۴۰ مایل با حذف تامین برق بکریا از این مکان، حذف هماهنگی های زمانبر با ارگان های توزیع برق ماهشهر و پلیس راه استان خوزستان ناشی از تلاقی خط هوایی ۴۰ مایل به بکریا با خطوط توزیع برق ماهشهر و جاده های اصلی و رفع موانع ناشی از عدم همکاری موضعی این ارگان ها از دیگر اهداف دنبال شده در اجرا و انجام این عملیات به شمار می رود.

وی تصریح کرد: بندر مهم صادراتی فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت آبادان در ماهشهر با در اختیار داشتن ۸ اسکله، ۷۲ مخزنگاه مواد نفتی، دستگاه‌های بارگیری، مخلوط کننده‌های نفتی، وسایل بارگیری دریایی، وسایل کنترل و آزمایشگاه، از سال ۱۳۴۸ تاکنون نقش حیاتی در انتقال و صادرات این محصول استراتژیک داشته است.