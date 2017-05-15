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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

تحولات میدانی سوریه؛

خروج ۱۸۹ نفر از محله «الوعر» در استان حمص

خروج ۱۸۹ نفر از محله «الوعر» در استان حمص

۱۸۹ نفر از جمله ۳۱ عنصر مسلح در جریان مرحله دهم از محله «الوعر» در استان حمص سوریه خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، روند خروج شهروندان سوری و همچنین عناصر مسلح از استان «حمص» سوریه ادامه دارد.

در همین راستا، ۱۸۹ نفر از جمله ۳۱ عنصر مسلح در جریان مرحله دهم از محله «الوعر» در استان حمص سوریه خارج شدند.

روز چهارشنبه گذشته نیز ۱۱ اتوبوس از منطقه «الوعر» در استان حمص به سمت شهر جرابلس در حومه شمال شرقی حلب خارج شدند.

این تعداد اتوبوس حامل حدود ۴۹۰ نفر از جمله ۶۳ عنصر مسلح برای نوبت نهم بودند.

این در حالی است که ارتش سوریه حمله تروریست های داعش را به موقعیت المجبل واقع در حومه شمال شرقی حماه خنثی کرد.

از سوی دیگر عناصر داعش محله هرابش در دیرالزور را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که ۵ شهروند سوری زخمی شدند.

کد مطلب 3979542

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