صعود هر سه تیرانداز ایران به فینال تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، در ادامه مسابقات تیراندازی چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی، امروز دوشنبه رقابت های تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان برگزار شد.

١٠ تیرانداز از کشورهای مختلف و از جمله مه لقا جام بزرگ، الهه احمدی و نجمه خدمتی برگزارکننده مرحله مقدماتی این بخش از رقابت ها بودند.

هریک از تیراندازان در هر وضعیت ٢٠ شلیک انجام دادند. با محاسبه مجموع امتیازات به دست آمده در هر وضعیت، موقعیت هر یک از آنها برای قرار گرفتن در جمع هشت تیرانداز فینالیست مشخص شد.

در وضعیت نشسته نجمه خدمتی ١٩٨ امتیاز گرفت و مه لقا جام بزرگ و الهه احمدی هم به ترتیب ١٩٤ و ١٩٣ امتیاز به دست آوردند.

در وضعیت درازکش مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی ١٩٧ و ١٩٦ امتیاز کسب کردند و الهه احمدی هم به ١٩٤ امتیاز دست یافت.

در وضعیت ایستاده نیز مه لقا جام بزرگ ١٩٣ امتیاز کسب کرد. ١٨٨ امتیاز به نام نجمه خدمتی ثبت شد و الهه احمدی هم ١٩٢ امتیازبه دست آورد.

بدین ترتیب و در مجموع سه وضعیت مه لقا جام بزرگ ٥٨٤ امتیاز کسب کرد. نجمه خدمتی ٥٨٢ امتیاز به دست آورد و الهه احمدی هم ٥٧٩ از آن خود کرد.

بدین ترتیب مه لقا جام بزرگ، نجمه خدمتی و الهه احمدی به ترتیب در رده های اول تا سوم جدول رده بندی مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان ایستادند و به فینال راه یافتند.

فینال مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت ٥٠ متر بانوان ساعت ١٧:٣٠ به وقت محلی برگزار می شود.