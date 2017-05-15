  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

تسهیلات بانکی به دو هزار و ۳۰۹ واحد صنعتی اصفهان اختصاص یافت

تسهیلات بانکی به دو هزار و ۳۰۹ واحد صنعتی اصفهان اختصاص یافت

اصفهان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: سال گذشته دو هزار و ۳۰۹ واحد بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل احمدیه در همایش سنگ و چالش های صادراتی در آستانه افتتاح سیزدهمین نمایشگاه سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان نیز در سال ۹۵، دو هزار و ۳۰۹ واحد بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال، تسهیلات دریافت کردند.

وی با اشاره به چالش های صادراتی استان افزود: در این زمینه ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی در استان لازم و ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرد: همچنین در صورتی که بتوان سایتی را برای معرفی تولیدات استان ایجاد کرد که همه تولیدکنندگان استان، محصولات خود را در آن قرار داده و معرفی کنند، تبلیغات درستی انجام می شود و بخشی از مشکلات فروش و تولید رفع خواهد شد.

وی صنعتگران سنگ استان را به حضور در نمایشگاه های تخصصی خارج از کشور توصیه کرد و گفت: باید از فرصتی که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، برای صادرات و انسجام بخشیدن به فعالیت ها بهره مند شد چراکه حضور در نمایشگاه ها رفع بخشی از چالش های صادراتی را به دنبال دارد.

کد مطلب 3979554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها