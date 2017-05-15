تسهیلات بانکی به دو هزار و ۳۰۹ واحد صنعتی اصفهان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسرافیل احمدیه در همایش سنگ و چالش های صادراتی در آستانه افتتاح سیزدهمین نمایشگاه سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان نیز در سال ۹۵، دو هزار و ۳۰۹ واحد بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال، تسهیلات دریافت کردند.

وی با اشاره به چالش های صادراتی استان افزود: در این زمینه ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی در استان لازم و ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرد: همچنین در صورتی که بتوان سایتی را برای معرفی تولیدات استان ایجاد کرد که همه تولیدکنندگان استان، محصولات خود را در آن قرار داده و معرفی کنند، تبلیغات درستی انجام می شود و بخشی از مشکلات فروش و تولید رفع خواهد شد.

وی صنعتگران سنگ استان را به حضور در نمایشگاه های تخصصی خارج از کشور توصیه کرد و گفت: باید از فرصتی که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، برای صادرات و انسجام بخشیدن به فعالیت ها بهره مند شد چراکه حضور در نمایشگاه ها رفع بخشی از چالش های صادراتی را به دنبال دارد.