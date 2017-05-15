به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانیفر عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح پروژههای ورزشی بوشهر اظهار داشت: استادیوم ۱۵ هزار نفری شهید نادر مهدوی شهر بوشهر با تجهیزات و امکانات بین المللی ساخته و در اختیار مردم استان بوشهر قرار داده شده است و مطمئنا نقش خوبی را در رشد و توسعه ورزش در استان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در آیندهای نه چندان دور خبرهای خوبی را از ورزش بوشهر خواهیم داشت، افزود: به دلیل وجود استعدادهای خوبی در استان بوشهر در زیر ساخت های خوبی که در استان انجام شده است زمینه خوبی برای کشف و رشد استعداد های جوانان، نوجوانان و نونهالان خواهد بود.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه استان بوشهر نه تنها در فوتبال بلکه در ورزشهای دیگر مانند ورزشهای آبی و میدانی نیز استعدادهای خوبی وجود دارد، بیان کرد: با مدیریت و برنامه ریزی های خوبی که توسط مقام عالی دولت در استان بوشهر انجام شده از دو سال قبل ساخت ساخت زمین های چمن مصنوعی و شهر ها و روستاهای استان زمین چمن احداث شده است و زیرساخت های ورزش در حال گسترش است.
سلطانیفر با بیان اینکه استان بوشهر به کانون بزرگ ورزشهای آبی و ساحلی کشور تبدیل می شود، تصریح کرد: علاوه بر افتتاح این استادیوم ۱۵ هزار نفری، مرکز بزرگ بین المللی ورزشهای آبی در استان بوشهر نیز احداث خواهد شد و این مکان میتواند میزبان مسابقات بین المللی شود.
وی بیان کرد: برای اتمام این استادیوم همه دست به دست هم دادند تا بتوانیم این مکان ورزشی را بهعنوان هدیه دولت تدبیر و امید به مردم استان بوشهر دهیم.
وزیر ورزش با بیان اینکه اکنون حال ورزش کشور خوب است، خاطرنشان کرد: همه چیز دست به دست هم داده است و توانستهایم در مسابقات مختلف نتایج استثنائی به دست بیاوریم و در همه ردههای سنی در جهان افتخار آفرین باشیم.
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