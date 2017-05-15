توزیع عکس نامزدهای شورا در کنار روحانی/ اتوبوس هایی که به صف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به‌طور هم‌زمان در سراسر کشور روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و به همین مناسبت حجت الاسلام حسن روحانی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظهر روز دوشنبه در جمع مردم تبریز سخنرانی کرد.

اختلال در ارتباط تلفن های همراه و اینترنت در محل سخنرانی روحانی در سالن پورشریفی تبریز یکی از اصلی ترین حواشی مراسم امروز بود.

همچنین اتوبوس هایی که به صف شده بودند نیز از دیگر حواشی برنامه امروز بود، که از شهرهای مختلف استان به تبریز عازم شده و در خیابان های منتهی به محل سخنرانی پارک شده بودند.

همچنین تعدادی از دانش آموزان نیز در سالن پورشریفی حاضر شدند و کیف های خود را به امانات این مراسم سپرده بودند.

این مراسم با بیش از یک ساعت تاخیر آغاز و باعث اعتراض برخی از حاضرین شد.

مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس نیز در مراسم حضور داشت.

حضور طرفداران نامزدهای شورای شهر تبریز و پخش عکس نامزدها در کنار عکس دکتر روحانی از دیگر حواشی مراسم امروز بود.

سرود یار دبستانی من امروز در سالن به کرات خوانده شد و در بین هواداران روحانی که اکثر آنها جوان بودند، دختران شال و مانتوهای یکدست بنفش پوشیده و پسران نیز شال های بنفش برگردن داشتند.

نصف سالن پورشریفی نیز توسط زنان پر شده بود.

بازار تبلیغات کاغذی در قالب پوستر و اقلام تبلیغاتی و هدایا در محوطه سالن پورشریفی و خیابان های منتهی به آن داغ بود و بنرهای کوچک و بزرگی در سطح شهر نصب شده و حال و هوای تبریز به‌صورت ویژه‌ای انتخاباتی شده بود.